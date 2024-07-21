Net doğru sayısı, ilgili testin standart puanına dönüştürülür. Bu işlem, adayların sınavdaki performansını ölçmek için kullanılan standart sapma ve ortalama değerler dikkate alınarak yapılır.

Ham puanlar standart puana çevrilir. Bu işlem, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen standart sapmalar ve ortalama değerler kullanılarak yapılır.