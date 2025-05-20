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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Türkiye'den 2024’te 19,1 milyar TL’lik yatırım ve yüzde 83,4 gelir artışı - Teknoloji Haberleri

        2024’te 19,1 milyar TL’lik yatırım ve yüzde 83,4 gelir artışı

        Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında 101,8 milyar TL servis geliri ve 19,1 milyar TL yatırımla rekor kırdı. 5G ihalesine hazırlanan şirket, 25,2 milyon mobil ve 18 milyon dijital müşteriye ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:17
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        2024'te 19,1 milyar TL'lik yatırım
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        Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılı (Nisan 2024 – Mart 2025) sonuçlarını açıkladı. Şirket, servis gelirlerini organik olarak %83,4 artırarak 101,8 milyar TL’ye ulaştırdı ve sektörde en hızlı büyüyen operatör oldu. 19,1 milyar TL’lik rekor yatırımla mobil altyapısını güçlendiren Vodafone, 5G ihalesine yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Mobil abone sayısı 25,2 milyona, dijital kanallardaki aktif müşteri sayısı ise 18 milyona yükseldi.

        MOBİL VE SABİT ABONEDE GÜÇLÜ İLERLEME

        31 Mart 2025 itibarıyla telekomünikasyon firmasının mobil müşteri sayısı 25,2 milyona, makinelerarası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 30,8 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı bir yılda 1 milyon artarak 20,7 milyona yükselirken, toplam bazın %82,2’si faturalı müşterilerden oluştu. Sabit genişbantta yaklaşık 1,4 milyon müşteriye hizmet veren şirket, mobil altyapıya en fazla yatırım yapan operatör olarak baz istasyonu ve kapasite artışında liderliği sürdürdü.

        DİJİTALLEŞMEDE BÜYÜK ADIMLAR

        Şirketin “Vodafone Yanımda” ve “Online Self Servis” platformlarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaştı; bu kanallardaki aylık etkileşim 440 milyona yükseldi. Mobil data kullanımı %1,2 artarak 4.960 petabyte’a ulaştı. Vodafone Pay’in kullanıcı sayısı 9,2 milyona, kişisel dijital asistan TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı ise 9 milyona çıktı; TOBi ile aylık sohbet sayısı 30 milyona ulaştı.

        5G İLE GELECEĞE YATIRIM

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sonuçları şöyle değerlendirdi: “19,1 milyar TL’lik yatırımla Türkiye’nin dijitalleşmesine katkıda bulunduk. Servis gelirlerimiz %83,4 artarak sektörde fark yarattı. 5G’yi, yüksek hız ve düşük gecikme süreleriyle bağlantı deneyimini dönüştürecek bir fırsat olarak görüyoruz. Sürdürülebilir bir 5G ihalesiyle bu teknolojiyi daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz.”

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