Bazı otomobillerde ÖTV yüzde 220'ye kadar çıkacak! İşte Komisyonda kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle birlikte bazı fosil yakıtla çalışan ve hibrit binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşikleri ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Ayrıca, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan ve kamu güvenliği için kullanılacak bazı araçların ilk alımı ÖTV'den muaf tutulacak. İşte, yeni ÖTV düzenlemesine dair detaylar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle bazı fosil yakıtlı ve hibrit binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre, araçların motor hacmi ve elektrikli motor gücüne göre ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında belirlenecek. Aynı zamanda, kamu kurumlarının güvenlik amaçlı alacağı yerli üretim araçlara ÖTV muafiyeti getiriliyor. İşte, merakla takip edilen ÖTV düzenlemesinin detayları...
HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINA GİRİYOR?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.
Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
ÖTV ORANLARI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK
Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş station vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
2025 ÖTV DÜZENLENMESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖTV ORANI KAÇ OLACAK?
Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.