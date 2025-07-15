Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi?
Evde bakım maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişim doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. 2025 yılının Temmuz ayında açıklanan son 6 aylık enflasyon oranlarının ardından, memur maaş katsayısında artış yaşandı. Bu artış doğrultusunda evde bakım yardımı ödemelerine de zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla hak sahibi vatandaşlar, evde bakım maaşlarını artırılmış yeni tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte konuya dair güncel gelişmeler ve detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükseliyor. 2025 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur katsayısında güncelleme yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı da zamlandı. Hak sahipleri, Temmuz ödemelerini artışlı yeni tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, tüm ayrıntılar...
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
2025 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLARAK YATACAK?
Temmuz ayında evde bakım maaşı 11 bin 702 TL olarak hesaplara yatacak.
2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.