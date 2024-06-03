2026’da Rubin platformu ile yapay zekada yeni çağ başlayacak

Son dönemin yükselen değeri yapay zekanın en önemli bileşenlerinden olan çip dünyasında AI gelişimine en hızlı şekilde adapte olan firmalardan bir tanesi konumundaki Nvidia, 2026 yılında yeni nesil AI çip platformunu piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, Computex ticaret fuarı kapsamında Ulusal Tayvan Üniversitesi’nde yaptığı ana konuşma sırasında yapay zeka çipleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kaliforniya merkezli şirket, Rubin adını verdiği yeni nesil yapay zeka (AI) çip platformunun 2026 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu yeni platform, güncellenmiş grafik (GPU), merkezi işlemci (CPU) ve ağ çiplerini içeren bir çip ailesini kapsayacak.

REKLAM PAZARIN YÜZDE 80'İNİ DOMİNE EDİYOR Rubin platformu, Nvidia’nın teknoloji geliştirme stratejisinde AI’ı merkeze koyma planının bir parçası. Şirket, önceki yaklaşık iki yıllık programından hızlanarak, her yıl yeni bir AI çip ailesi çıkarmayı planlıyor. AI çip pazarının yaklaşık %80’ini domine eden Nvidia, AI’deki hızlı gelişmenin hem büyük bir destekçisi hem de faydalanıcısı konumunda. Rubin ailesindeki yaklaşan CPU’ya Versa adı verilmiş ve yeni grafik çipleri, SK Hynix, Micron ve Samsung gibi şirketler tarafından üretilen sonraki nesil yüksek bant genişlikli bellek ile yapay zeka uygulamalarını güçlendirecek. Bu ilerleme, AI yeteneklerini ve performansını önemli ölçüde artırması bekleniyor.