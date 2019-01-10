Pazar araştırma kuruluşu CITE Research ile bilişim şirketi Dassault Systèmes, tüketicilerin 2030 yılında tekonolojiden beklentilerini araştırdı.

ABD’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019’da açıklanan araştırmada, tüketicilere gelecekteki ev, ulaşım, sağlık ve perakende deneyimlerine yönelik beklentileri soruldu. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 71’i elektrikli araç kullanmayı, yüzde 51’i hyperloop ile ve yüzde 38’i hava taksisi ile seyahat etmeyi bekliyor.

2030 yılı için tüketicilerin yüzde 73’ü evde uzaktan izlenen cihazları, yüzde 70’i tam bağlantılı akıllı ev sistemlerini ve yüzde 40’ı sanal ev robotlarını kullanacağını öngörüyor. Yeni nesil, tüm kategorilerde kişiselleştirilmiş deneyimler beklerken hizmetlerin geliştirilmesi için kişisel bilgilerini paylaşmayı ise düşünmüyor.

2030’DA EVLERİMİZ NASIL OLACAK?

Araştırmadan elde edilen 5 temel bulgu şunlar:

1- Kişiselleştirilmiş deneyimler, özellikle yeni nesil tarafından gelişmiş teknolojilerin en önemli faydası olarak görülüyor. 18-34 yaş arası, teknolojinin kendi kişisel ihtiyaçları ve zevklerine uyarlanmış deneyimler sunmasını bekliyor; 35 yaşın üzerindeki katılımcılar, teknolojik gelişmelerden öncelikle daha iyi bir yaşam kalitesi sunmasını bekliyor.

2- 2030’un evi güvenli ve enerji açısından verimli olacak. Ankete katılanların yüzde 70’inden fazlası uzaktan izlenen cihazlar, ses özellikli yardımcılar ve tam bağlantılı akıllı ev sistemleri kullanacak. Yüzde kırk dokuzu sanal bir kişiselleştirilmiş ev yardımcısı veya robot kullanmayı bekliyor.

3- Ulaşım ve mobilitenin elektrikli ve bağlantılı olması, maliyetlerin azalması, seyahat süresinin kısalması, yol güvenliğinin ve yaşam kalitesinin gelişmesi bekleniyor. Ankete katılanların yüzde 70’inden fazlası hibrit veya tamamen elektrikli araçlar kullanmayı beklerken, yarısından fazlası Hyperloop ile seyahat etmeyi bekliyor. Yüzde 38’i hava taksisi kullanmayı bekliyor. Yüzde 75’inden fazlası navigasyon yolu optimizasyonu ve şehir kontrollü trafik düzenlemesi gibi kişiselleştirilmiş yolcu deneyimleri bekliyor ancak çoğu, bu hizmetlerin geliştirilmesi için kişisel bilgilerine erişim sağlanmasına izin vermeyi düşünmüyor.

4- Kişiselleştirilmiş önleyici sağlık ve evde tedavi uygulamaları norm haline gelecek. Katılımcıların yüzde 80’inden fazlası, teknoloji sayesinde kişisel sağlıklarını daha kolay ve verimli bir şekilde kontrol edebilecekleri için hastalıkları önlemeyi ve daha uzun yaşamayı bekliyor; yüzde 83’ü davranışa veya beslenmeye, yüzde 81’i evde tedavi sağlayan cihazlara ve yüzde 80’i tam elektronik kayıt sistemlerine dayalı önleyici planların etkili olacağını düşünüyor. Katılımcıların dörtte üçü evde teşhis uygulamaları, giyilebilir cihazlar ve özel yapım protez ortopedik cihazlar gibi teknolojilerin de etkili olacağını düşünüyor.

5- Fiziksel mağazalar ortadan kalkmıyor; ancak mağaza içi deneyim ödemeler ve mağaza içi teknolojilerin kullanımı etrafında gelişiyor. Perakendede, katılımcıların yüzde 84’ü alışverişi kolaylaştırmak için mobil ödemeleri ve her zaman/her yerde teslimattan faydalanmayı bekliyor; ancak yüzde 55’i, 2030’da alışverişin sadece sanal alışverişten ibaret olamayacağını düşünüyor.

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