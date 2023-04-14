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Bir aracın devlet tarafından kayıt altına alınmasını ve o aracın trafikte denetlenmesini sağlayan araç plakaları, üzerlerinde yer alan sayı ve harflerle belirli coğrafi bölgelere bağlanmaktadır. Peki, 22 hangi şehrin plakası? Edirne ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

22 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 22 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Edirne olacaktır. Bir dönem Osmanlı Devleti’nin başkentliğini de yapmış olan Edirne’nin bu statüsü, cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir. Türkiye’nin büyük illerinden biri olan Edirne’nin 22 plaka numarasına sahip olmasını tarihi ise 1962’dir.

24 Ekim 1962 senesinde çıkan bir yönetmelikle, günümüzde de kullanılan plaka sistemi oluşturulmuş ve Türkiye’deki 67 ile bir plaka numarası verilmiştir. Vilayetlerin alfabetik sıralamasına göre yapılan bu numaralandırma sonucu Edirne, bu sıralamadaki konumu gereği 22 numaralı plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin gözde vilayetlerinden bir tanesi olan Edirne’nin yüzölçümü 6.119 kilometre kare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 414 bin 714’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Edirne’de trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 173 bin 533 olarak saptanmıştır. 22 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında çöp toplama araçları gibi kamu hizmeti gören araçlardan iş makinelerine, özel otomobillerden, kamyonlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Edirne İlçelerinin Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 22 plaka koduna sahip olan araçlarda da ilçelerin plaka kodlarının izlerini bulmak mümkündür. Plakalarda, il kodundan sonra gelen harf ya da harf grupları, Edirne’de de o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Edirne’nin merkez ilçeleri, İpsala ilçesi, Havsa ilçesi, Uzunköprü ilçesi ve Keşan ilçesinin plaka harf gruplarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Edirne ilçelerinin plaka kodları:

Edirne Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

22 AC 001 - 22 AZ 999

22 DA 001 - 22 DZ 999

22 EA 001 - 22 EZ 999

22 HA 001 - 22 HZ 999

22 M 001 - 22 M 3999

22 MA 001 - 22 MA 299

22 MA 500 - 22 MA 999

22 NA 500 - 22 NZ 999

22 T 0001 - 22 T 3999

22 T 8500 - 22 T 9499

22 S 0001 - 22 S 9999

İpsala İlçesi Plaka Kodları:

22 M 9750 – 22 M 9769

22 MA 601 – 22 MA 700

22 PA 001 – 22 PZ 999

22 S 3000 – 22 S 3099

22 T 9750 – 22 T 9999

Havsa İlçesi Plaka Kodları:

22 KA 001 – 22 KZ 999

22 T 7500 – 22 T 7999

Uzunköprü İlçesi Plaka Kodları:

22 LA 001 – 22 LZ 999

22 T 6000 – 22 T 7499

22 T 9500 – 22 T 9749

22 UA 001 – 22 UZ 999

Keşan İlçesi Plaka Kodları:

22 FA 001 – 22 FZ 999

22 M 4000 – 22 M 5999

22 M 8000 – 22 M 8499

22 MA 300 – 22 MA 499

22 RA 001 – 22 RZ 999

22 S 4000 – 22 S 5999

22 T 4000 – 22 T 5999

22 T 8000 – 22 T 8499