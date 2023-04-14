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Türkiye’de plakaların üzerinde yer alan sayılar, rakamlar ve harfler ile harf grupları, Türkiye’de yer alan bölgelerle doğrudan ilişkilidir. Peki, 21 hangi şehrin plakası? Diyarbakır ilçeleri plaka kodları nelerdir? İşte ,21 plaka numarasına dair tüm detaylar…

21 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 21 plaka numarası nereye ait sorusunun cevabı Diyarbakır’dır. Osmanlı Devleti’nin en önemli doğu eyaletlerinden biri Diyarbakır, cumhuriyetin ilanından hemen önce 1922 yılında belediyeye dönüştürülmüş ve vilayet statüsü kazanmıştır. Diyarbakır ilinin bir plaka koduna sahip olması ise, tıpkı diğer vilayetler gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir.

24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, an için Türkiye’de vilayet statüsünde olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Diyarbakır da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 21 plaka numarasına sahip olmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır’ın yüzölçümü 15.272 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 804 bin 880’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, Diyarbakır’da trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısı ise 134 bin 265 olarak saptanmıştır. Bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan iş makinelerine, hususi otomobillerden motosikletlere kadar tüm 21 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Diyarbakır İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerle, orta kısmında yer alan harfler ise ilçelerle doğrudan ilgilidir. Bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu öğrenmek için, o aracın plakasında yer alan harflere bakmak yeterlidir.

Şimdi gelin, Diyarbakır’ın merkez ilçeleri, Bismil ilçesi, Çıkar ilçesi, Silvan ilçesi, Lice ilçesi, Ergani ilçesi ve Çermik ilçesinin plaka harf grupları nelermiş birlikte inceleyelim. İşte, Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları:

Diyarbakır Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

21 AC 001 – 21 AZ 999

21 DA 001 - 21 DZ 999

21 EA 001 - 21 EP 999

21 FA 001 - 21 FZ 999

21 H 0001 - 21 H 9999

21 M 0001 - 21 M 9999

21 MA 001 - 21 MA 999

21 T 0001 - 21 T 9999

Bismil İlçesi Plaka Kodları:

21 TA 001 – 21 TZ 999

Çıkar İlçesi Plaka Kodları:

21 VA 001 – 21 VZ 999

Silvan İlçesi Plaka Kodları:

21 SV 001 ve 21 SZ 999

Lice İlçesi Plaka Kodları:

21 LA 001 - 21 LZ 999

Ergani İlçesi Plaka Kodları:

21 ER 001 - 21 EZ 999

21 HA 001 - 21 HZ 999

Çermik İlçesi Plaka Kodları:

21 UA 001 – 21 UZ 999