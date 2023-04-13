Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 19 Nerenin Plakası? 19 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden araçların çeşidine bağlı olmak üzere, bazen sadece araçların arkasında bazen de hem önünde hem arkasında yer alan alüminyum levhalara, taşıt plakası adı verilmektedir. Bir aracın trafikte denetlenmesini sağlayan ve o araca hukuki ve cezai sorumluklar yükleyen bu plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelmektedirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

19 Nerenin Plakası? 19 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Aracın, devletin resmî kurumları tarafından kayıt edilmesini ve tanınmasını sağlayan plakalar, aynı zamanda o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu da göstermektedir. Peki, 19 hangi şehrin plakası? Çorum ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

19 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 19 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çorum olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bir sancak olan Çorum, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çorum vilayetinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası tahsis edilmiş ve Çorum da alfabetik sıralamadaki yeri gereğince 19 plaka koduna sahip olmuştur.

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan vilayetlerden biri olan Çorum’un yüzölçümü 12.797 kilometrekare, nüfusu ise 524 bin 130’dur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2022 verilerine göre ise Çorum ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı, 186 bin 208 olarak saptanmıştır.

Sayısı 200 bine yakın ve her biri 19 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden, kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Çorum İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de plakalar üzerinde yer alan harf ve rakamlar, o aracın hangi il ve ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Plakaların orta kısmında yer alan ve harf ile harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Şimdi gelin, Çorum merkez ilçeleri, Alaca ilçesi, İskilip ilçesi, Sungurlu ilçesi, Kargı ilçesi, Osmancık ilçesi, Bayat ilçesi, Ortaköy ilçesi ve Mecitözü ilçesinin plaka harf gruplarının neler olduğuna birlikte göz atalım. İşte, Çorum ilçelerinin plaka kodları:

Çorum Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 19 AC 001 – 19 AZ 999
  • 19 DA 001 – 19 DZ 999
  • 19 EA 001 – 19 EA 999
  • 19 EF 001 – 19 EF 999
  • 19 EN 001 – 19 EP 999
  • 19 ES 001 – 19 ET 999
  • 19 EV 001 – 19 EZ 999
  • 19 KA 001 – 19 KZ 999
  • 19 S 0001 – 19 S 3000
  • 19 M 0001 – 19 M 3000
  • 19 T 0001 – 19 T 0999
  • 19 TA 001 – 19 TF 999

Alaca İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 LA 001 – 19 LZ 999
  • 19 LC 001 – 19 LZ 999
  • 19 M 3001 – 19 M 3500
  • 19 S 3001 – 19 S 4000
  • 19 T 2501 – 19 T 3000

İskilip İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 FA 001 – 19 FA 999
  • 19 FC 001 – 19 FZ 999
  • 19 M 4001 – 19 M 4500
  • 19 T 2001 – 19 T 2500
  • 19 S 4001 – 19 S 4500

Sungurlu İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 ED 001 – 19 EE 999
  • 19 EK 001 – 19 EK 999
  • 19 ER 001 – 19 ER 999
  • 19 M 5501 – 19 M 6000
  • 19 S 6001 – 19 S 7000
  • 19 SA 001 – 19 SK 999
  • 19 T 1000 – 19 T 1500

Kargı İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 M 6001 – 19 M 6500
  • 19 RA 001 – 19 RA 999
  • 19 RC 001 – 19 RE 999
  • 19 S 7501 – 19 S 8000

Osmancık İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 EC 001 – 19 EC 999
  • 19 EH 001 – 19 EH 999
  • 19 EL 001 – 19 EL 999
  • 19 EU 001 – 19 EU 999
  • 19 HA 001 – 19 HF 999
  • 19 HH 001 – 19 HH 999

Bayat İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 M 3501 – 19 M 4000
  • 19 PA 001 – 19 PC 999
  • 19 S 7001 – 19 S 7500
  • 19 T 3001 – 19 T 3050

Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 M 6501 – 19 M 7001
  • 19 S 8001 – 19 S 8500
  • 19 ZA 001 – 19 ZA 999

Mecitözü İlçesi Plaka Kodları:

  • 19 M 4501 – 19 M 5000
  • 19 NA 001 – 19 ND 999
  • 19 NC 001 – 19 ND 999
  • 19 S 4501 – 19 S 5000
  • 19 T 4000 – 19 T 4500
  • 19 M 5001 – 19 M 5500
  • 19 S 5001 – 19 S 6000
  • 19 T 1501 – 19 T 2000
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
GÜNDEM Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 ...
18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 18 nerenin plakası?
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
GÜNDEM Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Kastamonu'da bir kişi tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı
GÜNDEM Tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı
17 Nerenin Plakası? 17 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 17 nerenin plakası?
16 Nerenin Plakası? 16 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 16 nerenin plakası?
AÖF SINAV SONUÇLARI sorgulama 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
Şırnak’ta eğitime 1 günlük 'sağanak' molası
GÜNDEM Şırnak’ta eğitime 1 günlük 'sağanak' molası
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
15 Nerenin Plakası? 15 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 15 nerenin plakası?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.