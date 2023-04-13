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Haberler Gündem Trafik 18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir aracın kime ait olduğu, sorumluluğunun kimde olduğu gibi sorulara cevap veren araç plakaları; her aracın kendine özgü olan tabelalardır. Fransa’da ortaya çıktıktan sonra, önce Belçika ve İngiltere’ye oradan da tüm dünyaya yayılan taşıt kayıt plakaları, bir aracın devletin resmi organları tarafından tanınmasını sağlamaktadır. Alüminyum bir levha halinde olan ve tasarımlarından yazı tiplerine kadar her unsuru kurala bağlanmış olan plakalar, üzerlerinde bulunan harf ve rakamlarla belirli bölgeleri işaret ederler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

18 Nerenin Plakası? 18 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Bazı araçların sadece arkasına bazı araçların ise hem önüne hem de arkasına takılması zorunlu olan araç plakaları, birer tescil belgesi hüviyetindedir. Peki, 18 hangi şehrin plakası? Çankırı ilçeleri plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

18 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 18 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çankırı olacaktır. Cumhuriyet öncesinde liva olarak Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunmuş olan Çankırı’nın bu statüsü, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından vilayet statüsüne çevrilmiştir.

Çankırı vilayeti de tıpkı diğer şehirler gibi 1962 senesinde bir plaka koduna sahip olmuştur. 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’de o an için vilayet statüsünde olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Çankırı da alfabetik sıralamadaki yerine göre 18 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Çankırı’nın yüzölçümü 7.490 kilometrekare, nüfusu ise 195 bin 766 olarak saptanmıştır. Çankırı ilinde, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre 57 bin 857 olarak ölçülmüştür. Bu araçların içinde tarımsal faaliyette kullanılan motorlu araçlardan iş makinelerine, kamu ya da özel amaca tahsis edilmiş araçlardan hafif ticari araçlara kadar tüm taşıtlar yer almaktadır.

Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’deki tüm vilayetlerin ilçelerinde olduğu gibi, Çankırı ilçelerinin de kendileri has bir pala kodu ya bir diğer ifadeyle plaka harf grubu bulunmaktadır. Plakaların orta kısmında yer alan ve harflerden meydana gelen bu kısım, tüm vilayetlerde olduğu gibi Çankırı’da da o aracın hangi ilçeye kayıt edildiğini bize göstermektedir.

Aşağıda vermiş olduğumuz Çankırı merkez ilçeleri, Kurşunlu ilçesi ve Çerkeş ilçesi plaka harf gruplarını inceleyebilirsiniz. İşte, Çankırı ilçelerinin plaka kodları:

Çankırı Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 18 AC 001 – 18 AZ 999
  • 18 DA 001 – 18 DF 999
  • 18 T 0001 – 18 T 9999

Kurşunlu İlçesi Plaka Kodları:

  • 18 KU 001 – 18 KZ 999

Çerkeş İlçesi Plaka Kodları:

  • 18 LA 001 – 18 LZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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