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Haberler Gündem Trafik 23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden tüm motorlu taşıtlarda bulunan ve beyaz renkli alüminyum bir levha üzerinde yer alan siyah renkli harf ile rakamlardan meydana gelen tabelalara, taşıt plakası adı verilmektedir. Bir aracın trafikte denetlenmesini sağlayan ve o araca cezai, hukuki birtakım sorumluluklar yükleyen araç plakaları, bu özellikleri sebebiyle birer kimlik kartı gibidir. Plakaların üzerinde yer alan harf ve rakamlar, o aracı belirli bir bölgeye bağlama noktasında da büyük önem taşırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

23 Nerenin Plakası? 23 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Bir aracın devletin kurumları tarafından tanınmasını ve aracın kime ait olduğunu belirlemesi açısından büyük önem arz eden araç plakaları, araçların asla değiştirilmeyen parçaları arasındadır. Peki, 23 nerenin plakası? Elâzığ ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

23 Plaka Numarası Hangi İlin?

23 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilmesi gereken cevap Elâzığ ilidir. İlk olarak Osmanlı Devleti idaresi altındayken 1879 yılında vilayet olan Elazığ’ın bu statüsü cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiş ve şehir 1937 yılında Elâzığ ismini almıştır.

1962’nin Ekim ayında yayınlanan bir yönetmelikle, Türkiye’de bulunan tüm illere bir plaka numarası verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karara göre o günkü 67 vilayete 1’den başlayarak 67’ye kadar devam eden kodlar verilmiş ve Elâzığ da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 23 plaka kodunu almıştır. İlk etapta 1’den 67’ya kadar olan bu plaka kodları, ilerleyen yıllarda yeni vilayetlerin ortaya çıkmasıyla arttırılmış ve günümüzde bu sayı 81 olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden olan Elazığ’ın yüzölçümü 9.313 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında yapılan nüfus sayımına göre 591 bin 497’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında yayınlamış olduğu motorlu taşıt sayısı verisine göre, 2022 yılında Elâzığ’da trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise 140 bin 955 olduğu belirlenmiştir. Bu araç sayısı içinde hususi otomobillerden kamuda kullanılan araçlara, iş makinelerinden motorlu tarım araçlarına kadar tüm 23 plaka koduna sahip olan araçlar yer almaktadır.

Elâzığ İlçeleri Plaka Kodları

Taşıt plakalarının ilk sırasında yer alan rakam ve rakam kombinasyonlarının, o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterdiğinden bahsetmiştik. Bunun yanı sıra araçların plakalarından, bir aracın hangi ilçede trafiğe kaydedildiğini anlayabilmek de mümkündür. Araç plakalarının orta kısmında yer alan harfler, bize o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Elazığ’ın merkez ilçeleri, Palu ilçesi, Karakoçan ilçesi, Maden ilçesi ve Kovancılar ilçesi plaka harf gruplarını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Elâzığ ilçeleri plaka kodları:

Elâzığ Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 23 AC 001 – 23 AZ 999
  • 23 DA 001 - 23 DZ 999
  • 23 EA 001 – 23 EZ 999
  • 23 FA 001 – 23 FZ 999
  • 23 M 0001 - 23 M 4999
  • 23 T 0001 – 23 T 9999
  • 23 Y 0001 – 23 Y 4999

Palu İlçesi Plaka Kodları:

  • 23 P 0001 – 23 P 9999

Karakoçan İlçesi Plaka Kodları:

  • 23 KA 001 – 23 KC 999
  • 23 T 5000 – 23 T 5499
  • 23 Y 5000 - 23 Y 5499

Maden İlçesi Plaka Kodları:

  • 23 TC 001 – 23 TC 999
  • 23 Y 6500 – 23 Y 9999

Kovancılar İlçesi Plaka Kodları:

  • 23 K 0001 – 23 K 9999
  • 23 M 5000 – 23 M 5099
  • 23 T 5500 – 23 T 5999
  • 23 Y 5500 – 23 Y 5999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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