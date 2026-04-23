23 Nisan hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçtave hangi kanalda? İşte günün maçları
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği günün maç programı belli oldu. Avrupa'dan yerel liglere kadar birçok kritik karşılaşma sahaya çıkmaya hazırlanırken, sporseverler "bugün kimin maçı var?" sorusuna yanıt arıyor. Gün boyunca oynanacak mücadeleler, futbol gündemini belirleyecek. 23 Nisan hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanıyor? İşte günün maçları ve tüm detaylar…
23 Nisan 2026 - 08:54
Futbolseverler günün maç programını yakından takip ederken, “bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Dev karşılaşmaların sahne alacağı bu kritik günde, birbirinden önemli mücadeleler futbol gündemine damga vurmaya hazırlanıyor. UEFA organizasyonları başta olmak üzere lig ve kupa maçlarının detayları haberimizde…
23 NİSAN PERŞEMBE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) ÇEYREK FİNAL MAÇLARI:
18:45 | Samsunspor - Trabzonspor
Kanal: A Spor
3
20:45 | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
Kanal: ATV