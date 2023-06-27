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Haberler Yaşam Astroloji 28 Kasım Hangi Burç? 28 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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28 Kasım hangi burç? 28 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojide 12 burç vardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Peki, 28 Kasım hangi burç? 28 Kasım tarihi, burç takvimine göre yay burcudur. Yükselen burç hesaplanırken doğum saati ve yeri gibi önemli detayla göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdir de yükselen burç hesabı yapılamaz.

28 Kasım Hangi Burç? 28 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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28 Kasım'da Yay burcunda doğanlar, bilgiye susamış özgür ruhlardır. Onlar doğa filozoflarıdır ve amaçları vizyonlarını ve olasılık duygularını genişletmektir. Laboratuvardan, kütüphanelerden hiç ayrılmayan bilim adamlarıdır. Gece geç saatlere kadar çalışan besteciler ve yazarlar gibidir. Bilgiyi alıp öğrenmek ve bunu yaymak onların doğalarında vardır. Çoğu yay burcu gazeteci ya da öğretmenliği meslek edinir.

28 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Gelecek için doğal bir merak ve coşkuyla dolu olan 28 Kasım'da Yay burcunda doğanlar, çok fazla faaliyette bulunarak kendilerini aşırı zorlama eğilimindedir. Hem fikirlere hem de insanlara karşı nazik olabilirler. 28 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bu burcun kadınları ve erkekleri çok yönlüdür. Özellikleri arasında maceraperestlik, özgürlük düşkünlüğü, iyimserlik ve açık sözlülük vardır.

İlişkilerin başlangıcında coşkularını gösterme eğiliminde olabilirler. 28 Kasım'da doğanlar, ışıltılı zekalarına rağmen daha derin, daha karmaşık bir tarafa sahipler. Hayatta kendi yollarını seçme eğiliminde olduklarından, duyguları inişli çıkışlı olabilir, bu nedenle yoldan çıktıklarında onları dikkatli bir şekilde uyarabilecek güvenilir bir arkadaş bulmaları önemlidir.

Canları yandığında, bir sessizlik bulutunun içine çekilirler ve sonunda sert, duyarsız ve düşüncesiz olabilen alaycı yorumlarla sessizliklerini bozarlar. Hayal kırıklığı, hüsran veya can sıkıntısı olsun, duygularını gizleyemeyecek kadar duygusal olarak dürüstlerdir.

28 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özelliklerimizi anlamamıza yarayacaktır. İşte 28 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Anna Nicole Smith - Amerikalı model ve aktris.

  • Ed Harris - Amerikalı oyuncu ve yönetmen.

  • Jon Stewart - Amerikalı komedyen, yazar ve televizyon sunucusu.

  • Karen Gillan - İskoç oyuncu (Doctor Who, Guardians of the Galaxy).

  • Trey Songz - Amerikalı R&B şarkıcısı ve oyuncu.

28 Kasım Burcu Özellikleri

22 Kasım ile 22 Aralık arasında doğanlar Yay burcu olarak kabul edilir ve bu burçta doğanlar, cömertlik, idealizm ve mizah anlayışı ile dikkat çeker. 28 Kasım Burcu Özellikleri zayıf yönleri ise sabırsızlıktır. Sabırsızlıktan, akıllarına gelen her şeyi söyleyebilir. Bu burcun insanları seyahati, felsefeyi, açık havada olmayı ve severler.

28 Kasım Burcu Kadını

Yay burcu kadını, arkadaş canlısı kişiliği, uyumlu ve hayata pozitif bakış açısıyla çok sevilir. Tanıştığı herkesin sevgisini kazanır. 28 Kasım burcu kadını için aşk genellikle arkadaşlık yoluyla yeşerir. Kendisi için uygun bir hayat arkadaşı ister ve dürüst, güvenilir ve bağımsız bir kadın olduğu için düşünce tarzına uygun olmak gibi birçok konuda onunla hemfikirdir. Yay burcu kadını tüm ilişkileriyle aşırı naiflik ve nezaketle nitelendirilebilecek derecede ilgilenir. Yay burcu kadını sevdiği iş söz konusu olduğunda, özellikle sanat, sosyal adalet veya dış doğa ile ilgiliyse, kendini işine adar. Çalıştığı projeler insanlara fayda sağlıyorsa elinden gelen her şeyi yapar. Yay burcu kadınının evi, dikkatini çeken ve ilgisini çeken şeylerin yanı sıra, seyahatlerinden topladığı birçok şeyle doludur ve genellikle neye ihtiyacı olduğunu ve neye ihtiyacı olduğunu çözmesi uzun zaman alır.


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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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