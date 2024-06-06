İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI HİÇE SAYILMIŞ

Soruşturmanın başlangıcında alınan ön bilirkişi raporunda Şekergümüş, Dörtgül ve Ceylan'ın iş yeri sahibi olarak "işveren", İsmet Şen'in ise "işveren vekili" olarak tanımlandıkları ayrıca Erdem ve Altunel'in tadilatı gerçekleştiren firma sahipleri olarak "iş yeri sahibi", Dursun Çelik'in ise "alt taşeron" olarak tanımlanması gerektiği belirtilmekle beraber, Şekergümüş, Dörtgül ve Ceylan'ın iş yerinde çalışan geçici işçilere eğitim vermek zorunda oldukları halde eğitim vermedikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "İşverenin genel yükümlülüğü" maddesinin hükümlerine uymayan bu sanıklar ile işveren vekili Şen, Altunel, Erdem ve Çelik'in kusurlu bulundukları yönünde kanaat bildirildiği ifade edildi.