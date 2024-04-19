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        Haberler Gündem Güncel 31 kişiye mezar olmuştu... Trend Garden Rezidans davasında yeni gelişme

        31 kişiye mezar olmuştu... Trend Garden Rezidans davasında yeni gelişme

        Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 31 kişiye mezar olan Malatya'daki Trend Garden Rezidans ile ilgili görülen davada mahkeme heyeti, binayla ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklaması talebi reddedildi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:01
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        Trend Garden Rezidans davasında yeni gelişme
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans ile ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

        Malatya 1.Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar ve avukatları ile rezidansta hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, rezidansla ilgili bilirkişi raporu talep etti.

        Davada tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanması talebi 'yargılamanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutuklamaların tedbir amaçlı yapıldığı' hususu dikkate alınarak reddedildi.

        Dava, bilirkişi raporunun beklenilmesi kararıyla ileri bir tarihe ertelendi.

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        #kahramanmaraş depremleri
        #Malatya
        #trend garden rezidans
        #dava
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