31 kişiye mezar olmuştu... Trend Garden Rezidans davasında yeni gelişme

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans ile ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

Malatya 1.Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar ve avukatları ile rezidansta hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, rezidansla ilgili bilirkişi raporu talep etti.

Davada tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanması talebi 'yargılamanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutuklamaların tedbir amaçlı yapıldığı' hususu dikkate alınarak reddedildi.