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Barajlarda 38 yılın rekoru kırıldı

HABERTURK.COM

Türkiye, son 38 yılın rekorunu kırdı. Barajlara, 1981 yılından bu yana en yüksek miktarda su geldi. Bu durum verilere de yansıdı. Geçen yıl nisan ayında aralarında Keban’ın da bulunduğu barajlı santrallere, yalnızca 5.9 milyar metreküp su geldi. Bu yılın nisan ayında üçe katladı ve 15.8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme üzerine Keban’ın ardından Atatürk’te de savak kapakları, geçen hafta açıldı. Olcay Aydilek'in haberi

baraj

Türkiye, barajlara gelen su miktarı yönünden tarihi günlerden geçiyor. Son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından dibi gören barajlar, adeta bu yıl suya doydu. Barajlı santrallere su gelmeye devam ediyor ve fazlası da tahliye ediliyor.

38 YILIN REKORU

Ankara’da enerji yönetimine göre, su miktarı yönünden son 38 yılın rekoru kırıldı. Bu yıl, barajlı santrallere, 1 Ocak-23 Mayıs arasında toplam 51.3 milyar metreküp su geldi. Geçen yıl aynı dönemde yalnızca 27.5 milyar metreküp su gelmişti. İki katına yakın su akışı söz konusu oldu.

2018 yılı nisan ayında aralarında Keban’ın da bulunduğu barajlı santrallere, yalnızca 5.9 milyar metreküp su geldi. Bu yılın nisan ayında hemen hemen üçe katladı ve 15.8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 1-23 Mayıs arasında barajlara 4.8 milyar metreküp, bu yıl aynı dönemde 14 milyar metreküp düzeyinde su geldi.

SUDAN UCUZ ELEKTRİK

Enerji yönetimi, suyu maksimum düzeyde elektrik üreterek ekonomiye kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu çerçevede elektrik üretiminde suyun payı önceki yıllarla karşılaştırılamayacak biçimde arttı. Doğalgazın payı yüzde 40’lardan yüzde 15-20 aralığına kadar geriledi. Suyun elektrik üretimindeki payı yüzde 52'ye kadar çıktı. En ucuz kaynak su olduğu için ortalama elektrik üretim maliyetleri de ciddi biçimde düştü.

ATATÜRK DE AÇILDI

Bu gelişme üzerine Keban’ın savak kapakları, 15 yıl sonra açılmıştı ve su tahliye işlemi yapılmıştı. Keban’ın ardından Atatürk’te de savak kapakları, geçen hafta açıldı. Su tahliyesi yapıldı.

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