Geleneksel betondan daha farklı olarak kullanılan 3 boyutlu baskı betonunun, Teksas’ta sürekli olarak yaşanan şiddetli kasırgalara ve diğer değişken hava koşullarına dayanabilecek şekilde tasarlandığı ve 3D printer ile bu inşaatın gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Yazıcı tüm ağır işleri yaptığı için, şantiyede daha az insan iş gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.