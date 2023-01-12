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ABD'nin 3D yazıcı ile inşa edilen ilk 2 katlı evi

Teknolojinin geldiği son nokta kendisini inşaat sektöründe de gösteriyor. ABD’nin Huoston eyaletinde ülkenin ilk 3 Boyutlu printer ile yapılan 2 katlı evini ediliyor. Bu inşaatı gerçekleştiren yazıcının ağırlığı ise 12 tonu geçiyor.

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Reuters / HABERTURK.COM
  • 3D yazıcı ile ev inşaatını yeni bir seviyeye taşınıyor! 2 katlı ev yapılıyor! -En son haberler

    Makine, Houston'daki 4.000 metrekarelik evi inşa etmek için beton katmanlarını çıkartırken sürekli olarak hırıltılı sesi ile çalışmasını sürdürüyor.

     

     
  • 3D yazıcı ile ev inşaatını yeni bir seviyeye taşınıyor! 2 katlı ev yapılıyor! -En son haberler

    Evin tasarımcısı Leslie Lok, “inşaat, toplam 330 saatlik bir baskı süresi ile tamamlanacak” dedi.

    Lok, "Aslında birçok eyalette birçok 3D baskılı bina bulabilirsiniz. Ancak buradaki zorluk, 3 boyutlu baskı ile ikinci katı çıkabilmek. Doğu makineye, doğru planlamaya ihtiyaç var. Özellikle yapısal ve lojistik etkenler de bu inşaatın en önemli zorlukları arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.
  • 3D yazıcı ile ev inşaatını yeni bir seviyeye taşınıyor! 2 katlı ev yapılıyor! -En son haberler

    Bununla birlikte, 12 tonluk 3 boyutlu yazıcı ile inşası gerçekleştirilen bu evin alıcısının şimdiden hazır olduğu, yarısı tamamlanmış evin şimdiden anonim kalmak isteyen bir aileye satıldığı da belirtiliyor.

    Cive'ın yapı mühendisliği başkanı Hikmat Zerbe, bu yenilikçi teknolojik tekniğin yakın bir zamanda geniş aileler için daha büyük evleri hem daha hızlı hem de daha uygun fiyatlı olarak inşa etmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor.
  • 3D yazıcı ile ev inşaatını yeni bir seviyeye taşınıyor! 2 katlı ev yapılıyor! -En son haberler

    Geleneksel betondan daha farklı olarak kullanılan 3 boyutlu baskı betonunun, Teksas’ta sürekli olarak yaşanan şiddetli kasırgalara ve diğer değişken hava koşullarına dayanabilecek şekilde tasarlandığı ve 3D printer ile bu inşaatın gerçekleştirildiği belirtiliyor.

     

    Yazıcı tüm ağır işleri yaptığı için, şantiyede daha az insan iş gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

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