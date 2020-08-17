İHA

İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, Çınar Ege Göksoy (8),Şennur Avcı (41),Elif Naz Özarmağan (15) ve Şermin Özarmağan (38) olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti.

ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olay sırasında 7 yaşındaki Sarp Göksoy ise kayboldu. 2 Ağustos’tan bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Dalgıç ekipleri, araç ve teçhizat bakımları için aramalara ara verdi.

TEKNE SAHİBİ VE KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Aramalara 18 Ağustos Salı günü yeniden başlanacağı belirtildi. Öte yandan yaşanan facia sonrası tekne sahibi ve kaptanı Adem Demir ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.