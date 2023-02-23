HABERTURK.COM

444 0 888 Nerenin Numarası?

Bilinmeyen aramalar tarafımıza yapıldığında genellikle bu numaranın hangi amaçla bizi aradığını merak ederiz. Öyle ki bir kısmımız bizi arayan telefon numarası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için internet üzerinden arama yapar. Telefon numarasının güvenilir mi yoksa bir spam arama olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. İşte, bu numaralardan biri de 444 0 888’dir. Bu numara Arçelik yetkili servisine ait numaradır. Sizi aramasının sebebi şüphesiz ki ürünler ve kampanyalar hakkında bilgi vermektir.

444 0 888 Nolu Telefon Numarası Kime Ait?

444 0 888 Arçelik yetkili servisine ait irtibat numarasıdır. 68 yıllık köklü tarihiyle müşterilerine hizmet veren Arçelik firması beyaz eşya ve teknoloji şirketidir. Ülkemiz üzerinde farklı illerde hizmet sağlayan bu numara özellikle beyaz eşya arızları konusunda arama sağlamaktadır. Serviste yer alan yetkililer kişilerin talebi doğrultusunda oluşturulan randevu sistemiyle hareket ederler. Bu randevu saatlerinde sizin evde olup olmadığınızı teyit ederler. Arçelik mağazalarından almış olduğunuz herhangi bir ürünün kurulumu hakkında bilgi sahibi olmak ya da ürün hakkında arıza kaydı oluşturmak için 444 0 888 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.

444 0 888 Neden Arar?

Yetkili servislerin anlam açılımı üretici firmaların ürün tamiri hususunda görevlendirdiği kişiler ya da kurumlardır. Temeli arıza sorununu gidermek üzerine kurulan bu telefon hatlarının amacı almış olduğunuz ya da kullandığınız üründe ortaya çıkan sorunu çözümlemektedir. 444 0 888 Arçelik yetkili servis ve müşteri hizmetlerinin numarasıdır. Almış olduğunuz ürün hakkında detaylı bir bilgilendirme almak için bu numarayı arayabilirsiniz. Ayrıca ürün kurulumu gerçekleştiremiyorsanız yine bu hat üzerinden size gereken destek verilecektir. Peki, 444 0 888 beni neden arıyor? Bu numaranın sizi aramasının sebebi almış olduğunuz ya da kullanımına devam ettiğiniz üründe meydana gelen arızaları gidermektir. Genellikle teknik destek ve servis üzerinden aldığınız randevuyu teyit amacıyla sizi arayabilirler. Yetkili servisin saat kaçta geleceği konusunda sizi bilgilendirmek isteyeceklerdir.

444 0 888 Kimin Numarası?

444 0 888 Arçelik yetkili servis ve müşteri hizmetlerine ait bir numaradır. Arçelik’ten aldığınız ürünler hakkında merak edilen sorulara bu numara üzerinden cevap bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Arçelik müşteri hizmetleri üzerinden 7 gün 24 saat servis randevusu oluşturabilirsiniz. 444 0 888’i arayarak ürün, garanti ve servislerle ilgili tüm konularda hizmet alabilirsiniz. Elinizde arızalanan bir ürününüz varsa 444 0 888’i arayarak servis kaydı oluşturabilirsiniz. Yetkili kişiler belirlenen bu günde tarafınıza ziyaret gerçekleştirecek. Arızalanan ürün hakkında size bilgi verecek ve bir ücret listesi çıkaracaktır. Garanti kapsamında yetkili servis bir ücret ödemesi almaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO