444 0 888 Nerenin Numarası?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam 444 0 888 Nerenin Numarası? 4440888 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
ABONE OL

444 0 888 nerenin numarası? 4440888 telefon numarası kime ait ve neden arar?

Çoğu kuruluş ve kuruma ait sabit telefon hatları bulunmaktadır. Bu telefon hatları üzerimizden tarafımıza aramalar gerçekleştirilir. Biz ise genel olarak bu numaralara cevap verme hususunda tereddüte düşeriz. Oysa bu numaralar genellikle bizi bilgilendirmek üzere aramaktadır.

444 0 888 Nerenin Numarası? 4440888 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
HABERTURK.COM

444 0 888 Nerenin Numarası?

Bilinmeyen aramalar tarafımıza yapıldığında genellikle bu numaranın hangi amaçla bizi aradığını merak ederiz. Öyle ki bir kısmımız bizi arayan telefon numarası hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için internet üzerinden arama yapar. Telefon numarasının güvenilir mi yoksa bir spam arama olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. İşte, bu numaralardan biri de 444 0 888’dir. Bu numara Arçelik yetkili servisine ait numaradır. Sizi aramasının sebebi şüphesiz ki ürünler ve kampanyalar hakkında bilgi vermektir.

444 0 888 Nolu Telefon Numarası Kime Ait?

444 0 888 Arçelik yetkili servisine ait irtibat numarasıdır. 68 yıllık köklü tarihiyle müşterilerine hizmet veren Arçelik firması beyaz eşya ve teknoloji şirketidir. Ülkemiz üzerinde farklı illerde hizmet sağlayan bu numara özellikle beyaz eşya arızları konusunda arama sağlamaktadır. Serviste yer alan yetkililer kişilerin talebi doğrultusunda oluşturulan randevu sistemiyle hareket ederler. Bu randevu saatlerinde sizin evde olup olmadığınızı teyit ederler. Arçelik mağazalarından almış olduğunuz herhangi bir ürünün kurulumu hakkında bilgi sahibi olmak ya da ürün hakkında arıza kaydı oluşturmak için 444 0 888 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.

444 0 888 Neden Arar?

Yetkili servislerin anlam açılımı üretici firmaların ürün tamiri hususunda görevlendirdiği kişiler ya da kurumlardır. Temeli arıza sorununu gidermek üzerine kurulan bu telefon hatlarının amacı almış olduğunuz ya da kullandığınız üründe ortaya çıkan sorunu çözümlemektedir. 444 0 888 Arçelik yetkili servis ve müşteri hizmetlerinin numarasıdır. Almış olduğunuz ürün hakkında detaylı bir bilgilendirme almak için bu numarayı arayabilirsiniz. Ayrıca ürün kurulumu gerçekleştiremiyorsanız yine bu hat üzerinden size gereken destek verilecektir. Peki, 444 0 888 beni neden arıyor? Bu numaranın sizi aramasının sebebi almış olduğunuz ya da kullanımına devam ettiğiniz üründe meydana gelen arızaları gidermektir. Genellikle teknik destek ve servis üzerinden aldığınız randevuyu teyit amacıyla sizi arayabilirler. Yetkili servisin saat kaçta geleceği konusunda sizi bilgilendirmek isteyeceklerdir.

444 0 888 Kimin Numarası?

444 0 888 Arçelik yetkili servis ve müşteri hizmetlerine ait bir numaradır. Arçelik’ten aldığınız ürünler hakkında merak edilen sorulara bu numara üzerinden cevap bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Arçelik müşteri hizmetleri üzerinden 7 gün 24 saat servis randevusu oluşturabilirsiniz. 444 0 888’i arayarak ürün, garanti ve servislerle ilgili tüm konularda hizmet alabilirsiniz. Elinizde arızalanan bir ürününüz varsa 444 0 888’i arayarak servis kaydı oluşturabilirsiniz. Yetkili kişiler belirlenen bu günde tarafınıza ziyaret gerçekleştirecek. Arızalanan ürün hakkında size bilgi verecek ve bir ücret listesi çıkaracaktır. Garanti kapsamında yetkili servis bir ücret ödemesi almaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

444 0 444 Nerenin Numarası? 4440444 Telefon Numarası Kime Ait ve Neden Arar?
YAŞAM 444 0 444 nerenin numarası?
Tuğba İsminin Anlamı Nedir? Tuğba İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Tuğba İsminin Anlamı
Mihrimah İsminin Anlamı Nedir? Mihrimah İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Mihrimah İsminin Anlamı
Sara İsminin Anlamı Nedir? Sara İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sara İsminin Anlamı
Sanem İsminin Anlamı Nedir? Sanem İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sanem İsminin Anlamı
Sahra İsminin Anlamı Nedir? Sahra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sahra İsminin Anlamı
Nehir İsminin Anlamı Nedir? Nehir İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Nehir İsminin Anlamı
Milan İsminin Anlamı Nedir? Milan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Milan İsminin Anlamı
Melih İsminin Anlamı Nedir? Melih İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Melih İsminin Anlamı
Metehan İsminin Anlamı Nedir? Metehan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Metehan İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.