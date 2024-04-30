46/2-h trafik cezası nedir? Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL 2024?

Trafiğin hiçe sayılmasına ve düzeninin bozulmasına neden olan davranışları nitelendiren cezalar, çeşitli kodlar ile adlandırılmış ve vatandaşa bu şekilde duyurulmuştur. Kanuna ve düzenlemeye göre trafikte yapılan her bir ihmale karşılık gelen bir ceza maddesi vardır. 46/2- h ceza maddesi de bunların arasındadır. İstenmeyen durumları ortadan kaldırmak için uygulanan ve her gün milyonlarca kişinin merak ettiği 46/2-h trafik cezası kaç TL, kapsamı ne, itiraz hakkı var mı? 46/2- h ceza puanı kaç? İşte merak ettikleriniz…

Trafik cezalarının arttığı son dönemlerde “ 46/2-h trafik cezası nedir ?” sorusunun internet üzerinde çok sık aratıldığı görülmüştür. Bu ceza maddesinin ihlal konusu ise ters yönde araç kullanımıdır. Sürücülerin ters yönde araç sürmesi olarak açıklanan 46/2- h ceza maddesi, araç sürücülerine uygulanan bir ceza olarak bilinmektedir. 46/2- h trafik cezası, aynı zamanda “ trafikte ters yön cezası ” olarak da anılır.

46/2- h trafik cezası maddesiyle trafikte bir özel ve aksi bir işaret belirtilmemesi durumunda tek yönlü bir yolda araçlar ters istikamette kullanılamaz. Sürücülerin trafikte ters yönde araç kullanması durumunda birçok tehlike durumu oluşabilir. Ters yönde araç kullanan bir sürücü, kendisiyle birlikte başkalarının da hayatını riske atar. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla kanunda 46/2- h trafik cezası maddesi düzenlenmiştir. Söz konusu ceza, ters yön kuralına uymayan kişilere kesilir.

Peki 46/2-h trafik cezası kaç TL ? Ters yöne doğru araç kullanan ve koyulan trafik kurallarını çiğneyen kişiler, tek yönlü yolda herhangi bir aksi durum belirtilmedikçe araç kullanan kişilere verilen cezalardır. Aynı şekilde ters yöne araç park edilmesi durumunda da 46/2- h trafik cezası söz konusu olur. 46/2- h trafik cezasının tutarı 2024 yılı için 6.439 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödemelerde %25 indirim oranı uygulanır ve bu ceza 4.829,25 TL olur. Ödemenin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için 15 gün önceden ödenmesi istenir.

TRAFİKTE TERS YÖN CEZASI 2024 İTİRAZ BAŞVURUSU

Ters yön cezası 2024 yılının en fazla konuşulan trafik cezalarından biri olmuştur. Bu nedenle birçok kişi cezaya itiraz hakkının olup olmadığını merak eder. Tıpkı diğer cezalarda olduğu gibi trafikte ters yön cezasında da vatandaşın itiraz etme hakkı vardır. Ancak burada önemli olan tebligat geldikten sonraki 15 günü değerlendirmektir. 15 günün geçtiği durumlarda kişilerin itiraz hakkı yanar.

Eve gelen cezada bir yanlışlık olduğu düşünülüyorsa itiraz etmek adına en yakın Sulh ve Ceza Hakimliği’ne şahsen başvuru yapılır. Bunun için avukata vekalet de verilebilir. İtiraz sürecinin başlatılması için net ve itirazı açıklayan bir itiraz dilekçesinin yazılması zorunludur. Dilekçenin yanı sıra bazı belgelerin de eksiksiz ve doğru şekilde mahkemeye sunulması önem arz eder. Bu belgeler aşağıda derlenmiştir;