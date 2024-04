78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

78/1-a trafik cezası 2024 yılı boyunca en dikkat çeken cezalar arasında olmuştur. Bu da kişilerin bu cezayı internet üzerinden yoğun olarak aratmasını sağlamıştır. Trafikteki sürücü, yolcu ve yayaların can ve mal güvenliğini kontrol altına alma amacıyla koyulan bu cezalar, kişilere verildiğinde sürücü olarak kurallara uygun davranmaları teşvik edilir. Her bir trafik cezasının kendine has bir ceza tutarı vardır. İşte 74/1- a trafik cezası ile ilgili tüm detaylar…

78/1- A TRAFİK CEZASI NEDİR?

Peki 78/1-a trafik cezası nedir? Bu trafik cezası, yolculuk yapanların ve sürücülerin en sık yaptığı hatalardan biri olan araç içi emniyet takmama durumunu önlemek için düzenlenmiştir. Araçta emniyet kemeri bulunmaması veya bulunsa bile yolcuların emniyet kemeri takmaması ile 78/1- a trafik cezası söz konusu olur. Söz konusu maddeyle yol güvenliğini artırmak ve araçtaki kişilerin güvenliğini artırmak mümkün olur. Bu noktada kişilere ceza yaptırımı verilirken aynı zamanda ceza puanı da hanelerine eklenir. 78/1- a trafik cezasının ceza puanı 15 olarak belirlenmiştir.

78/1- A TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Bu ceza çok sık gündeme geldiğinden birçok kişi bu ceza ile ilgili bilgi almak ister. “78/1-a trafik cezası kaç TL?” sorusunun cevabı ise 691 TL’dir. Bu madde, 2024 yılı itibarıyla güncellenmiş ceza tutarıyla sunulmuştur. Emniyet kemeri takmayan ya da araçta emniyet kemeri bulundurmayan sürücüler için net 691 TL ceza tutarı kesilir. Erken ödemelerde %25 indirim söz konusu olur ve cezayı 517,50 TL olarak ödemek mümkündür. Erken ödeme için verilen süre ise 15 gündür. Bu süreyi geçenler, artık erken ödeme kapsamında değerlendirilmez.

2024 78/1- A TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR? 78/1-a trafik cezası 2024 yılında güncellenmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından vatandaşlara duyurulmuştur. Bu yeni ceza tutarlarına karşılık vatandaşın itiraz hakkı 2024 yılında da devam etmektedir. 78/1- a cezası konusunda adresine tebligat alan ancak bunu iptal etmek isteyen ve herhangi bir nedenle yanlışlık olduğunu düşünenlerin kanunen 15 gün içerisinde itiraz başvurusu yapma hakkı vardır. Bunun için adımlar aşağıda sıralanmıştır;