Suriye'deki iç savaştan kaçıp Mersin'in Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'ne gelen Derviş Ailesi'nin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni, 19 Eylül 2017'de sahil kesimindeki duşakabinde bulundu. Otopside vücudunun farklı bölgelerine aldığı 43 bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Muhammed'in cenazesi gözyaşları arasında Mersin'de defnedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre cinayetin ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine konulan sanık Alican Kart hakkında, 'çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Kart, davanın 7'nci duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed'in annesi Ramia ile taraf avukatları katıldı. Oğlunun fotoğrafını göstererek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen acılı anne, "Artık sabrım kalmadı. O kadar bıçaklarken nasıl dayandı?" diyerek gözyaşı döktü.

Son sözleri sorulan katil zanlısı ise arkadaşlarını suçlayarak, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Küfür edince bıçakladım. Halisülasyon görüyordum. Ben alkol, uyuşturucu bilmezdim. Arkadaşlarım yüzünden alıştım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kart'ı, 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.