ABD merkezli yatırım fonu 500 Startups ile ortak olarak 2016’da kurulan girişim sermayesi yatırım fonu 500 Istanbul, 30 milyon euroluk hacme sahip ikinci fonunu hayata geçirdi. Yeni fon ile Türkiye, Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'da gelecek vadeden erken aşama girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, öncelikle Türkiye’den teknoloji ihraç etme hedefi ile yola çıkan girişimler desteklenecek.

Yeni fon hakkında bilgiler paylaşan 500 Istanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli, "Büyük pazarları hedefleyen erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yaparak, onların global ölçekte teknoloji ihraç eden firmalara dönüşmelerine destek oluyoruz. Yeni kurulan fonumuzla, özellikle Türkiye’de gelecek vadeden teknoloji şirketlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Yapacağımız 500 bin euroya kadar ilk yatırımların devamında, girişimlere 2 milyon euroya kadar ek yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE BÖLGESİNDEKİ EN KÂRLI ÜLKE'

500 Istanbul’un diğer bir kurucu ortağı Rina Onur Şirinoğlu ise Türkiye’nin yıllık yüzde 16.5'lik oran ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde en hızlı büyüyen mühendislik havuzuna sahip ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'den özellikle teknoloji alanında çok başarılı girişimcilerin çıktığını vurgulayan Şirinoğlu, "Her ne kadar Türkiye, bölgesinde en hızlı büyüyen mühendislik havuzuna sahip olsa da, girişimlere yapılan yatırım miktarı kişi başı 1 doları ancak geçiyor. Buna rağmen, Türkiye 2018 yılından bu yana kaydedilen toplam 3.3 milyar dolarlık çıkış hacmiyle Avrupa ve Asya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldı. Mühendis potansiyeli, yurtdışından yatırımcıların artan ilgisi ve satın almalar da göz önüne alındığında, Türkiye'nin yatırımcılar için dünyadaki en kârlı pazarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

4 YILDA 40 GİRİŞİME YATIRIM YAPTI

Verilen bilgiye göre, 500 Istanbul son 4 yılda Türkiye ve Doğu Avrupa'da küçük ölçekli 40 teknoloji şirketine yatırım yaptı. Fonun yatırım yaptığı şirketlerin toplamda 430 milyon doların üzerinde ek yatırım alarak 2 bin 100 kişiye yeni istihdam yarattığı belirtildi.

Öte yandan, 500 Istanbul'dan yatırım alan girişimlerin yıllık toplam cirolarının 130 milyon doları bulduğu ve bu tutarın yüzde 94’ünün teknoloji ihracatından sağlandığı kaydedildi.