Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilik
ABONE OL

500 Istanbul'dan 30 milyon euroluk ikinci fon

Türkiye ve Doğu Avrupa'da erken aşama girişimlere odaklanan 500 Istanbul, ikinci girişim sermayesi yatırım fonunu kurdu. 30 milyon euroluk hacme sahip yeni fonla, erken aşamadaki teknoloji girişimlerine ilk yatırımda 500 bin euroya kadar kaynak sağlanması öngörülüyor. 500 Istanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli, ilk fonda olduğu gibi, şirketlerin uluslararası alanda teknoloji ihraç etmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sayede küçük firmalar büyüyerek, yeni istihdam alanları yaratabiliyor ve ülkelerin ekonomilerine, özellikle bu zor dönemlerde büyük katkılar sağlayabiliyor" dedi

500 Istanbul'dan 30 milyon euroluk ikinci fon

ABD merkezli yatırım fonu 500 Startups ile ortak olarak 2016’da kurulan girişim sermayesi yatırım fonu 500 Istanbul, 30 milyon euroluk hacme sahip ikinci fonunu hayata geçirdi. Yeni fon ile Türkiye, Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'da gelecek vadeden erken aşama girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, öncelikle Türkiye’den teknoloji ihraç etme hedefi ile yola çıkan girişimler desteklenecek.

Yeni fon hakkında bilgiler paylaşan 500 Istanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli, "Büyük pazarları hedefleyen erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yaparak, onların global ölçekte teknoloji ihraç eden firmalara dönüşmelerine destek oluyoruz. Yeni kurulan fonumuzla, özellikle Türkiye’de gelecek vadeden teknoloji şirketlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Yapacağımız 500 bin euroya kadar ilk yatırımların devamında, girişimlere 2 milyon euroya kadar ek yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE BÖLGESİNDEKİ EN KÂRLI ÜLKE'

500 Istanbul’un diğer bir kurucu ortağı Rina Onur Şirinoğlu ise Türkiye’nin yıllık yüzde 16.5'lik oran ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde en hızlı büyüyen mühendislik havuzuna sahip ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'den özellikle teknoloji alanında çok başarılı girişimcilerin çıktığını vurgulayan Şirinoğlu, "Her ne kadar Türkiye, bölgesinde en hızlı büyüyen mühendislik havuzuna sahip olsa da, girişimlere yapılan yatırım miktarı kişi başı 1 doları ancak geçiyor. Buna rağmen, Türkiye 2018 yılından bu yana kaydedilen toplam 3.3 milyar dolarlık çıkış hacmiyle Avrupa ve Asya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldı. Mühendis potansiyeli, yurtdışından yatırımcıların artan ilgisi ve satın almalar da göz önüne alındığında, Türkiye'nin yatırımcılar için dünyadaki en kârlı pazarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

4 YILDA 40 GİRİŞİME YATIRIM YAPTI

Verilen bilgiye göre, 500 Istanbul son 4 yılda Türkiye ve Doğu Avrupa'da küçük ölçekli 40 teknoloji şirketine yatırım yaptı. Fonun yatırım yaptığı şirketlerin toplamda 430 milyon doların üzerinde ek yatırım alarak 2 bin 100 kişiye yeni istihdam yarattığı belirtildi.

Öte yandan, 500 Istanbul'dan yatırım alan girişimlerin yıllık toplam cirolarının 130 milyon doları bulduğu ve bu tutarın yüzde 94’ünün teknoloji ihracatından sağlandığı kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teknopark İstanbul'dan Azerbaycan’a teknoloji parkı
GİRİŞİMCİLİKAzerbaycan’da teknopark kuracak
Deniz Ventures yeni nesil yatırım uygulaması Midas’a 1 Milyon Dolar yatırım yaptı
GİRİŞİMCİLİKDeniz Ventures ilk yatırımını yaptı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları belli oldu
GİRİŞİMCİLİK'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi' belli oldu
Kadın girişimciliğine Türk Telekom’dan dijital katkı
GİRİŞİMCİLİKKadın girişimciliğine dijital katkı
Yerli fintech senet ödemelerini dijitale taşıdı
GİRİŞİMCİLİKSenet ödemelerini dijitale taşıdı
G4A Turkey'de başvurular başladı
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere dördüncü kez kapı açtı
'Bu Gençlikte İş Var' 10'uncu yaşını kutluyor
GİRİŞİMCİLİK10 yıldır 'Bu Gençlikte İş Var' diyor
Finberg’ten yurt dışına yatırım
GİRİŞİMCİLİKFinberg’ten yurt dışına yatırım
Girişim yatırımları 2021'e rekorla başladı
GİRİŞİMCİLİKGirişim yatırımlarında rekor!
Momento pandemide 4 kat büyüdü - haberler
GİRİŞİMCİLİKÇalışanlara şirket adına teşekkür ediyor