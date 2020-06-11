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HaberlerTeknoloji5B uydusu ile kapasite 17 kart artacak - Haberler
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5B uydusu 2021'nin ikinci çeyreğinde fırlatılacak

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "50 GB/s yüksek kapasiteye sahip 5B uydusu, şu anda uzayda olan 4B uydumuzun kapasitesini (3-3,5 GB/s) 17 kat artıracak. Bu uyduyu 2021 yılının ikinci çeyreği içerisinde atacağız" dedi. Şen, e-Devlet'te 2020'nin ilk aylarında 325 milyon işlem gerçekleştirilirken, salgın süresince ayda yaklaşık 500 milyon işlem yapıldığına da dikkat çekti.

5B uydusu
HABERTURK.COM / AA

Uydu sektörünün hızlı değişmeye devam eden bir sektör olduğunu belirten Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "Teknolojik gelişmeler sonucunda, daha büyük kapasiteli uydular yapmaya başladık. Bunun somut örneğini 5B uydumuzda yaşayacağız. 50 GB/s yüksek kapasiteye sahip bu uydu, şu anda uzayda olan 4B uydumuzun kapasitesini (3-3.5 GB/s) 17 kat artıracak. Bu uyduyu 2021 yılının ikinci çeyreği içerisinde atacağız” dedi.

Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katılan Şen, yüksek performanslı uydulardan sonra uydu üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik uyduların toplu üretim bandı varmış gibi toplu olarak üretilmesine yönelik çalışmaların gerçekleşmeye başladığına işaret ederek, "Bu özellikle, takım uydular konsepti hayata girdikten sonra bir uydunun hızlı bir şekilde üretilmesi ve maliyetinin düşürülmesi noktasında ciddi ilerlemeler kaydedildi. Hatta 1 milyon doların altında uydu üretimi başlıyor" diye konuştu.

ELON MUSK, SPACEX İLE BUNU YAPTI’

Türksat Genel Müdürü Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece uydu kapasitesi değil uyduların uzaya gönderilmesi de ciddi bir maliyet. 100 milyon dolar seviyesinde uydu roketleri ile uydularımızı uzaya götürüyorlar. Bununla ilgili en somut çalışmalar SpaceX tarafından gerçekleştirildi. Roketin uzaya gittikten sonra tekrar kullanılabilmesini sağlayan ya da birden fazla roket taşıyabilen taşıyıcı 'launcher'lar gündeme geldi. Bunlar da uydunun rekabetçi tarafını ciddi anlamda gerçekleştirdi."

Şen, alçak yörünge takım uydularının ortaya çıktığını belirterek, "SpaceX'in sahibi Elon Musk Starlink projesini ortaya attı. Bunun altında iki sebep yatıyor. Uydunun 5G'ye tamamlayıcı bir faktör olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü operatörler hizmet konusunda özellikle fiber optik altyapının gerçekleştirilmesinin belli şartları bulunuyor. Talebin çok olduğu yere yatırım yapılıyor ya da teknik imkansızlıklardan dolayı uydunun 5G'de tamamlayıcı ihtiyacının olmasından dolayı alçak yörünge uydularının hayata geldiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Starlink'in çalışmalarına devam ettiğini ve en son 482 uyduyu gökyüzüne attığını aktaran Şen, "Bu uydular bizim uydularımızın sahip olduğu gecikmenin çok daha düşük rakamlarıyla hizmet verdiğini gösteriyor. Bu şartlarda da hizmetin uydu üzerinden de sağlanabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

E-DEVLET’TE AYDA 500 MİLYON İŞLEME ULAŞTI

e-Devlet'in salgın sürecinde büyük sınavdan ciddi anlamda çıktığını vurgulayan Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"e-Devlet'te normalde 2016'da ayda yaklaşık 90 milyon işlem yapılıyordu. 2019'da ayda ortalama yaklaşık 300 milyon civarında işlem gerçekleşti. 2020'nin ilk aylarında 325 milyon işlem gerçekleştirilirken, salgın süresince e - Devlet'te ayda yaklaşık 500 milyon işlem yapıldı. Maske dağıtımından, sosyal yardım başvurusuna, şehirlerarası seyahat için belgelerin güncellenmesi, HES kodunun alınması gibi süreçlerde e-Devlet kullanılıyor. e-Devlet olarak 5 binden fazla hizmet veriyoruz ve yaklaşık 600'den fazla da kurumun hizmetini sağlıyoruz.”

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