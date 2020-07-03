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Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri kuruluşu KPMG, geleceğin sektörlerini araştırdı. Covid-19 salgınından sonra teknolojik gereklilik olarak görülen 5G’li günlere az kalındığı vurgulanan KPMG’nin araştırması, 5G ile günlük hayatın ve önceliklerin nasıl değişeceğini de gözler önüne serdi. KPMG’nin analizine göre 2023 yılına kadar bağlanabilirlik, yazılım, donanım ve hizmet merkezli 5 sektörün piyasa değeri 500 milyar doları aşacak.

Araştırmayı değerlendiren KPMG TürkiyeTeknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, 5G ile birlikte bilgi teknolojisi mimarisi olan “edge bilişimin” hayatımızı daha etkili yöneteceğini söyledi.

Ercin, “Bu düzende 5G, şirketlerin hayatta kalması için vazgeçilmez bir unsur olacak. Kablolu ve kablosuz bağlanabilirlik ve erişimin damga vurduğu geçen 10 yılın ardından hayatımızın merkezinde 5G yer alacak” dedi.

'HIZ VE GÜVENLİK ARTACAK'

Otonom araçlar, ulaşım, sağlık sektörü, üretim gibi pek çok sektörün anlık veri transferi üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Ercin, şunları söyledi:

“Her gün sistemler ve kullanıcılar arasında çok büyük miktarda veri alış verişi yaşanıyor. Edge bilişimin 5G ile entegre olmasıyla hayat değişecek, veri transferi kullanıcıya daha çok yaklaşacak. Büyük hacimli veriler, çok daha az gecikmeyle iletilebilecek. Yoğun trafik yaşanan ağlardaki hız ve güvenlik artacak. 5G ve edge bilişim entegrasyonu, bant genişliğini ve gecikmeyi ciddi ölçüde iyileştirerek, dünyanın her yerinde eş zamanlı iletişime imkan sunacak.”

KPMG’ye göre şu anda 361 milyar dolarlık hacme sahip olan endüstriyel üretim, tele-sağlık, akıllı ulaşım, çevresel izleme ve oyun sektörlerinin toplam gelirinin 3 yıl içinde 517 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Araştırmada 5G’nin fırsat yaratacağı geleceğin sektörleri şu şekilde sıralandı:

Endüstriyel Üretim: 2023’e kadar, 5G ve edge bilişimin üretim sektöründe 136 milyar dolardan 206 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu pazar payının yüzde 51 artması demek. Yapay zekanın ve 5G’nin süreçlere dahil edilmesiyle sektör, yüksek kalitedeki ürünü daha hızlı ve daha ucuza üretebilecek. Daha az üretim hatası sayesinde tasarruf edilecek. Daha sürdürülebilir, düşük emisyonlu üretim sağlanacak. Covid-19 nedeniyle pek çok fabrika üretimini durdurmak zorunda kaldıysa da 5G, Çin, Güney Kore, İngiltere, Almanya ve ABD gibi geçiş sürecinde aşama kaydetmiş ülkelerde fabrikaların toparlanma süreci için fırsatlar sağlayabilir.

Tele-sağlık: 5G ve edge bilişim 2023’e kadar sağlık sektöründe pazarı yüzde 66 büyüterek 27 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarma fırsatı sağlayacak. Geleceğin akıllı aygıtları şeker ölçüm sistemi, kan basıncı ölçme, nabız ölçümü gibi kolaylıklar içerecek. Hastanede ya da hastane dışında, hastalarla ilgili verileri toplayan ve analiz eden sensörler sayesine önleyici sağlık hizmetleri gelişecek. Hastalıklar azalacak.

Akıllı ulaşım: 12 milyar dolarlık akıllı taşıma sektörü 2023’e kadar 24 milyar dolara büyüyebilecek. Yüzde 100’lük artışta akıllı şehirlerin potansiyeli etkili olacak. Sensörler hem yolculara hem de operatörlere bilgiler vererek ulaşımda performansı artıracak. En sıkışık noktaları belirten gerçek zamanlı güncellemeler, yol çalışmalarını ve kazaları gösteren anlık bildirimler navigasyon sistemi ile yolculara iletilecek, trafik yönetimi daha kolay hale gelecek. Geleceğin ulaşımında, daha hızlı ve güvenli seyahatler sayesinde yolcuların yaşam kalitesi yükselecek.

Çevresel izleme: Davos 2020’ye damga vuran çevre, geleceğin de konusu. Çevresel gözlem artık bir sektör. Şu anda 2,8 milyar dolarlık pazara sahip sektörün 5 milyar dolarlık potansiyeli var. Çevre ve sağlık alanında çalışan şirketlerin, çevresel tehditleri anlamaları için farklı kanallardan gelen verileri yorumlaması, doğru kararlar alabilmek için karmaşık verileri analiz etmesi gerekiyor.

Oyun sektörü: 5G ile sektörün hacminin 2023’e kadar 180 milyar dolardan 236 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi sistemler sayesinde gelişen oyun sektörü, güçlü bağlantılara ihtiyaç duyuyor. 5G’nin hızlı ve güvenli bağlantısı sayesinde oyunseverler bu deneyimi başka bir noktaya taşıyacak. 5G ile oyun sektöründe bulut tabanlı sistemlere geçiş hızlanacak.