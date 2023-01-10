5G, GSYİH artışına katkı sağlayacak

Global çapta son dönemin en çok konuşulanları arasında 5G teknolojisi yer alıyor. 4. nesil teknoloji olan 4G'nin yaklaşık olarak 10 katı bir hizmet hızı sunan 5G, yalnızca günlük hayatı kolaylaştıracak değil, birçok iş sektöründe de önemli katkılar verecek bir hizmet olarak görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, yakalanacak hız sayesinde ülkelerin GSYİH'lerine de cidi ölçüde katkı vereceği vurgulanıyor.

3-7 KAT DAHA FAZLA GELİR

Analysys Mason tarafından aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkeler ile gerçekleştirilen geniş kapsamlı çalışmada, 15 gelişmekte olan ülkede 5G’nin ekonomik, tüketici ve çevresel faydaları incelendi. Düzenleyici kurumlar ve hükümetlerin desteğiyle, bu 15 ülkenin hepsi, yatırım maliyetine kıyasla 3-7 kat arasında getiri elde etme ve 2035’e kadar GSYİH’lerini yüzde 0,3 ile yüzde 0,46 aralığında artırma potansiyeline sahip.

“Gelişen Pazarlarda Mobil İletişimin Gelecekteki Değeri” başlıklı raporda, tüketici, endüstri, lojistik, kırsal ve kamu hizmet kümeleri ile dikey entegrasyon dahil pek çok kullanım senaryosunda mobil geniş bant ve sabit kablosuz erişimi (FWA) geliştirecek çoklu 5G spektrum uygulamaları değerlendirildi.