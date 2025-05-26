5G teknolojisini Türkiye'ye taşıyor

Telekomünikasyon dünyasının öncü markalarından vivo, 5G teknolojisindeki global başarısını Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, şirketin 5G ve 6G alanındaki yenilikçi çalışmalarını ve Türkiye pazarına yönelik planlarını paylaştı. 5G’nin kullanıcı deneyimini yeniden şekillendiren bir teknoloji olduğunu vurgulayan Tahtacı, vivo’nun Türkiye’deki kullanıcılara yüksek hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunmayı amaçladığını belirtti.

5G’DE TÜRKİYE’YE ÖZEL ÇÖZÜMLER

vivo’nun 5G yolculuğu, 2016’da kurulan Pekin İletişim Araştırma Enstitüsü ile ivme kazandı. Şubat 2025 itibarıyla 6 binden fazla 5G ve 6G patent başvurusuyla dikkat çeken marka, AR-GE ekibinin %75’ini bu alana yönlendirerek inovasyonda öncü bir rol üstleniyor. Tahtacı, “Dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ürünlerimizle, 5G teknolojisini günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Hem donanım hem de yazılımda yaptığımız yatırımlarla, kullanıcı deneyimini daha hızlı ve sorunsuz hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.