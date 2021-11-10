6 partiden yargıda uzlaşı 0:00 / 0:00

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı 15 üyeden 12 'sini atıyor. Ancak 6 parti temsilcisinin mutabakatına göre yeni sistemde atama ağırlığı Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanı en fazla 3 üye atayabilecek. Yargıtay Danıştay Sayıştay ve Barolar Birliği Meclis'e isim bildirilecek ve o isimler arasından salt çoğunluk ile üyeler belirlenecek. Anayasa Mahkemesi üye sayısının da arttırılması kararlaştırıldı.

60 MİLLETVEKİLİ AYM'YE İPTAL DAVASI İÇİN BAŞVURABİLECEK

Mevcut sistemde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası için sadece Meclis'teki birinci ve ikinci partiler başvurabiliyor. 6 partinin mutabakatına göre grubu olan tüm partiler yüksek mahkemeye başvuruda bulunabilecek. Ayrıca farklı partilerden dahi olsa milletvekili sayısının onda biri yanı 60 milletvekili bir araya geldiği takdirde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapabilecek.

CUMHURBAŞKANI YARGITAY VE DANIŞTAY'A ÜYE ATAYAMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yargıtay ve Danıştay'a üye atanamayacak. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmasına özel önem verecek. Hakimlerin yükselmesinde bu iki mahkemenin kararlarına uyulup uyulmaması göz önünden bulundurulacak.

ÇOKLU BARO SİSTEMİNE SON VERİLECEKLER

6 parti temsilcisinin uzlaştığı bir diğer konu ise baroların yapısı oldu. Tüm isimler çoklu baro sisteminin ortadan kaldırılması noktasında hemfikir oldu.

YSK'DA İKİ DAİRE KURULACAK

Toplantının kritik konularından biri de Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı oldu. Mevcut sistemde YSK kararları yargıya taşınması için alınan kararlara itirazlar yine YSK'ya yapılıyor. Bu durumun yarattığı sorunları aşabilmek için iki büyük daireden oluşan bir yapı öngörüldü. Bir daire günlük kararların alındığı icraatların gerçekleştirildiği daire olacak. Bir de itirazların uyuşmazlıkların taşındığı ve karara bağlandığı yapı olacak.

Böylece "yargı" başlığı da tamamlandı. 6 parti temsilcisi önümüzdeki hafta "Temel hak ve özgürlükler" başlığını görüşecek.