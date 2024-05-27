Yarışmadan sonra açıklamada bulunan isim, "Bu gelişmenin, yaklaşan bir değişimin ilk adımı olduğunu umuyorum. Dış güzellik her zaman ana odak noktasıdır. Güzel bir kadını seçmenin yanlış olduğunu düşünmüyorum ancak belki güzellik kavramının genişlemesi gerekiyor" dedi.