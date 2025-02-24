65 yaş ve üzeri için yeni tarife

Vodafone, “Süper65” adını verdiği, 65 yaş ve üzeri müşterileri kapsayan yeni müşteri segmentini duyurdu. Şirket, teknolojiye mesafeli duran ve teknolojiden çekinen bu müşterileri için özel avantajlı tarifeler, ayrıcalıklı cihaz teklifleri ve onlara özel müşteri hizmetleriyle kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunduğunu açıkladı.

‘Süper65’liler her yöne sınırsız konuşma hakkı, ücretsiz durma özelliği, Müşteri Hizmetleri ve Vodafone mağazalarında öncelikli hizmet, teknolojik cihazlarda indirim, Yanımda uygulamasında Kolay İşlem menüsü, mağazalarda teknoloji eğitimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

"ÖNCELİKLİ HİZMETLERDEN YARARLANIYORLAR"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyonu geçiyor. Bu artışın devam etmesiyle 2030 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık 12 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Bu yaş grubundaki kişilerin teknoloji ile daha mesafeli ilişkiler kurup, çekingen durduğunu görüyoruz. Vodafone olarak, gelişen teknolojiye özel olarak tasarladığımız, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin teknolojiyi korkmadan kullanabilecekleri, kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunuyoruz. Bu kitle için samimi, dürüst, güvenilir, şeffaf ve kolay ulaşılabilir bir marka olmayı hedefliyoruz. Amacımız, herkesin dijital dünyaya kolayca adapte olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artıracak teknolojileri ulaşılabilir kılmak. Vodafone Süper65 müşterilerimiz, sınırsız konuşma hakkı olan tarifelerimizle her zaman doyasıya konuşuyor; ücretsiz durma özelliğiyle faturasını aşmıyor; onlara özel indirimli cihaz portföyümüzdeki ürünlerden avantajlı yararlanıyor. Ayrıca, müşteri hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanıyor, Klinik Psikolog Beyhan Budak’tan özel eğitim almış mağaza çalışanlarımızdan ve Müşteri Hizmetleri ekibimizden güvenle destek alıyor. Vodafone olarak, 65 yaş ve üzeri müşterilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.