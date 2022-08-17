'6+6' sınırı sektörü ikiye böldü! 0:00 / 0:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, ikinci el araç satışına yönelik geçtiğimiz hafta açıkladığı yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda '6+6' şeklinde anılan uygulama, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satılmasını önleyecek.

Söz konusu yönetmelik, ikinci el otomobil ticareti yapmaya yetkili ve yılda 3'ten fazla araç satışı yapma noktasında yetki belgesine sahip oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil satışı yapan kişileri kapsayacak.

1 Temmuz 2023'te sona erecek yönetmelik kapsamında, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el araç ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobiller ise 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın satılabilecek.

Öte yandan, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte, otomotiv sektörü ikiye bölündü.

'SPEKÜLATİF HAREKETLERİ ENGELLER'

Öyle ki, ikinci el araç sektörü uygulamaya karşı çıkarken, yetkili bayiler ise uygulamaya destek verdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Dr. Altuğ Erciş, Ticaret Bakanlığı’nın 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti' hakkında yaptığı yönetmelik değişikliği ilgili olarak, atılan adımın piyasadaki spekülatif hareketleri engelleyeceğini söyledi.

Erciş, "Piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, Otomotiv Yetkili Satıcıları olarak destekliyoruz. Kararın belli bir süreyi kapsayacak şekilde geçici çıkartılmış olması da, Bakanlığımızın sektör dinamiklerimize güvendiğini ve sorunların global etkilerden kurtulunca düzeleceğine inandığını göstermektedir. Sektörümüzde dönem dönem ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inandığımız bu uygulamanın, hem yetkili satıcılar üzerindeki haksız iddiaları hem de yüksek kazanç peşinde koşan haksız rekabetçileri ortadan kaldıracağına inanıyorum" dedi.

Erciş, OYDER'in kayıtlı ve düzenli ticareti destekleyen her türlü uygulamanın yanında olduğunu, dönemlik kazançlar peşinde koşarak sektörü zedeleyenlere de karşı olduğunu vurguladı.

MAHKEMEYE TAŞIDILAR

'6+6' kısıtlaması bayilerden güçlü destek alırken, galeriler ise uygulamayı mahkemeye taşıdı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nun (MASFED) yürütmeyi durdurmak için Danıştay'a dava açtığını belirterek, söz konusu yönetmeliğin mevcut hali ile ikinci el otomobil sektörünü mağdur ettiğini bildirdi.

Ertemel, "Yönetmelik, ikinci el otomobil ticareti yapan kişilerin ticari kabiliyetini sonlandıracaktır. Sektör olarak yetki belgesi olmayan kişiler noktasında bir uygulama beklerken, yayınlanan yönetmeliğin otomotiv satıcılarını mağdur ettiğini gördük. Yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesi ve sektör ile görüşülerek düzeltilmesi noktasında talebimiz var" dedi.

'KAYIT DIŞILIĞI ARTIRIR'

Yönetmelikte bazı boşlukların olduğuna da değinen Ertemel, "Uygulamanın nasıl olacağını bilemiyoruz şuan için, denetimi kimin yapacağı da belli değil" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğin ikinci el araç sektöründe kayıt dışılığı artırma riskinin bulunduğuna işaret eden Ertemel, "İkinci el araç sektöründeki 70 bin kişi mağdur edilmiş oldu. Sektör kayıt dışılığa itiliyor. Uygulamanın bu şekli ile sektördeki kayıt dışı ticareti derinleştirebileceğini öngörüyoruz" uyarısında bulundu.