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HaberlerEnerji

665 bin 868 kişinin elektriği Silopi Termik Santrali’nden

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Silopi Termik Santrali, konut ve sanayi dahil olmak üzere ortalama 665 kişinin günlük ihtiyaç duyduğu elektriği üretiyor. Tesis ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek olmakla birlikte en büyük Asfaltit Termik Santrali olma özelliğine de sahip.

silopi-termik-santrali

Silopi Termik Santrali, ortalama 2.204.023.620 kilovatsaat elektrik üretimi ile 665.868 kişinin konut ve sanayi de dahil olmak üzere günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektriği üretiyor. 

Yüzde 85 Ciner Grubu, yüzde 15 GSD Holding ortaklığı ile faaliyetini sürdüren santral 405 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin 50’inci, Şırnak’ın ise en büyük enerji santrali.  

ÜÇ TESİS DEVREDE

Tesis ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek olmakla birlikte en büyük Asfaltit Termik Santrali olma özelliğine de sahip.

2 Mayıs 2009’da Şırnak Silopi Termik Santrali’nin 135 MW’lık ilk ünitesi üretime başladı. 8 Mayıs 2015’e gelindiğinde asfaltit yakıtlı santralin aynı güçteki ikinci ünitesi devreye girdi. Yine aynı yılın aralık ayında santralin üçüncü ve son ünitesi de devreye alınarak 405 MW güçle elektrik üretimine başlanıyor.

ALANINDA TEK

Türkiye'de yakıt olarak asfaltitin kullanıldığı ilk termik santral olma özelliği bulunan Ciner Grubu'na ait Şırnak Silopi Termik Santrali, dünyada benzeri olmayan örnek bir yatırım olma niteliğinde. 800 milyon dolarlık yatırımla 3 ünitede faaliyet gösteren santralin kullandığı yakıt 6 bin civarındaki yüksek kalori değeriyle dikkat çekiyor. Petrol orijinli bir yakıt olan ve kömüre benzeyen asfaltit, Şırnak ve Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Türkiye'nin asfaltit rezervinin ise 82 milyon ton civarında olduğunu ifade ediliyor.

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