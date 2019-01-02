Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nun 2018 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 13 milyonu sabit, 60.8 milyonu mobil olmak üzere Türkiye’deki toplam genişbant internet abone sayısı 73.8 milyona ulaştı.

BTK’nın raporundan Türkiye’deki internet kullanımının profilini çıkardık. İşte 8 maddede Türkiye’nin interneti…

1- İNTERNETE NEREDEN BAĞLANIYORUZ?

2018 yılı üçüncü çeyrekte xDSL abone sayısı 9.3 milyona yaklaşırken, fiber abone sayısı ise 2.6 milyonu aştı. TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL pazar payı yüzde 53.3 seviyesine inerken, kablo internetin pazar payı yüzde 6.8, fiber internetin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı yüzde 20.3 olarak gerçekleşTİ. 9.3 milyona yaklaşan xDSL hizmetlerinde alternatif işletmecilerin payı yüzde 25.7 oldu.

2- DÜNYAYA GÖRE TÜRKİYE’NİN DURUMU NASIL?

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 16 iken OECD ortalaması yüzde 30.4. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de yüzde 75.3 iken OECD ortalaması yüzde 102.4’ü geçiyor.

3- NE KADAR İNTERNET KULLANIYORUZ?

2018 yılı üçüncü çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 93.9 GB, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 4.7 GB seviyesinde gerçekleşti. Cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin aylık ortalama data kullanımı ise 7.6 GB’ye çıktı. Yine mobil cepten internet abonelerinden yüzde 28.3’lük oran ile 1-4 GB arasında ‘data’ kullanımına yoğunlaştığı görüldü.

4- İNTERNETTEKİ HIZIMIZ NE?

Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 68’i, 10-30 Mbps aralığında bağlantı hızı sunan paketleri kullanıyor. 4-8 Mbit/sn arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 16.4.

5- AYLIK ORTALAMA NE KADAR FATURA ÖDÜYORUZ?

2018 yılının üçüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 27.2 TL olarak gerçekleşti. Yine aynı dönem itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 34.3 TL, Vodafone için 32.5 TL ve TT Mobil için ise 31 TL oldu.

6- KAÇ ABONE MOBİL İNTERNETTE 4.5G’YE GEÇTİ?

1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için 2018 yılı Eylül ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 38 milyon 731 bin 761 iken 4.5G uyumlu cihaz sayısı 46 milyon 180 bin 751 olarak gerçekleşti.

7- NE KADAR YATIRIM YAPILDI?

2018 yılı üçüncü çeyreğinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un toplam yatırım miktarı yaklaşık 1.5 milyar TL oldu. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 783 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

8- EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİYORUZ?

Abonelerin, BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden gerçekleştirdiği başvurular dikkate alındığında, en fazla şikâyet yüzde 56’lık oranla İSS (İnternet Servis Sağlayıcılığı) hizmetleri ile ilgili yapıldı. İSS hizmetinde en fazla şikâyet konusu bağlantı ve altyapı sorunları oldu.

Mobilde faturalar, uydu platform hizmetlerinde fesih ve geçici durdurma, sabit telefonda bağlantı ve altyapı sorunu, kablo TV’de ise hizmet kalitesi tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geldi.

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