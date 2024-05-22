9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde, 6 Mayıs'ta Mehmet Göğüş yönetimindeki çimento yüklü tankerin karşı şeride geçerek Latif Örs idaresindeki minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi raporu açıklandı.
Tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği belirtilen raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi.
Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı.
Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.