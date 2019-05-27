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9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşıyla sulama kanalına giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Muğla

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9),bir arkadaşıyla Cumhuriyet Mahallesi Kanal 1 Sokak’taki sulama kanalına girdi. İki arkadaşın kanalda çırpındığını gören bir vatandaş, çocuklardan birini kolundan tutarak kanaldan çıkardı. Oğuzhan Sarıman ise suda akıntıya kapılarak kayboldu.

İHA'nın haberine göre çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni suya girdikleri yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kanalın içinde bulundu. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayan babayı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

 

 

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