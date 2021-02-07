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92 milyon aboneye farkındalık mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Güvenli İnternet Hizmeti altyapısı üzerinden servis sunan İnternet Erişim Sağlayıcılar, SMS ve e-posta yoluyla "İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli" içeriğinin gönderimini gerçekleştirerek, farkındalık çalışması yönünde Güvenli İnternet Günü'ne katkı sağlamış olacak" dedi

92 milyon aboneye farkındalık mesajı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaklaşık 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla "İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli!" içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek, farkındalık yönünde Güvenli İnternet Günü'ne katkı sağlanacağını belirtti.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, INSAFE ağı tarafından her yıl şubatta organize edilen ve bu yıl 18'incisi kutlanacak olan Güvenli İnternet Günü'nde, özellikle çocuklar ve gençlerde çevrim içi ve mobil internet teknolojisinin daha güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemenin amaçlandığını söyledi.

Sayan, söz konusu günün coğrafi bölgelerinin ötesinde genişlediğini ve 170'ten fazla ülkede kutlandığını dile getirdi. Bu günün Türkiye'de de 2010'dan bu yana kutlandığını belirten Sayan, "Bu yıl 'Hep birlikte daha iyi bir internet için' temasıyla Kovid-19 salgınının gölgesinde 9 Şubat'ta kutlanacak Güvenli İnternet Günü'nün tüm paydaşları, interneti herkes için, özellikle de çocuklar ve gençler için daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirmek için bir araya gelmeye çağırıyor." diye konuştu.

Ülkelerin, internet ortamının başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm kullanıcılar için daha güvenli hale gelmesi amacıyla çalıştığına dikkati çeken Sayan, Güvenli İnternet Günü ile siber zorbalıktan sosyal ağ kurmaya ve dijital kimliğe kadar internetin farklı boyutlarını ilgilendiren ve her yıl ortaya çıkan çevrim içi sorunlara ve güncel endişelere vurgu yapılarak farkındalık yaratmanın hedeflendiğini bildirdi.

Sayan, 2016'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Güvenli İnternet Merkezinin kurulduğunu, bu merkezle birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Güvenli İnternet Merkez bileşenlerinin tamamlandığını ifade etti.

Güvenli İnternet Günü'nün Türkiye'de ilk kez Şubat 2010'da "Ailemizin Afacan Çocuğu: İnternet" temasıyla kutlanmaya başlandığını söyleyen Sayan, 22 Kasım 2011'de başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumun internetin zararlı içeriklerinden korunması amacıyla oluşturulan ve zararlı içerikleri filtreleyen Güvenli İnternet Hizmeti'nin verilmeye başlandığını ve bu hizmetle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı www.guvenlinet.org.tr portalının açıldığını dile getirdi.

Bugüne kadar okullarda, resmi kurum ve kuruluşlarda ve üniversitelerde çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler düzenleyerek farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirten Sayan, "Düzenlenen eğitici eğitimler bu çalışmaların ulaşılabilirliği ve sürdürülebilirliğini artırmıştır." dedi.

Sayan, yeni tip koronavirüs salgını koşulları altında çocukların dijital ortamlarda çok daha fazla zaman geçirdiğine ve geçirilen zamanla doğru orantılı olarak karşılaştıkları risklerin arttığına dikkati çekerek, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlamak amacıyla bu yıl bilinçli ve güvenli internet kullanımı kapsamında öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlere yönelik çevrim içi eğitim ve seminerler düzenlendiğini söyledi.

AİLE VE ÇOCUK PROFİLİ

Güvenli İnternet Hizmeti'nin "aile" ve "çocuk" olmak üzere 2 profil şeklinde sunulduğunu ifade eden Sayan, çocuk profilinin internetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağladığını, aile profilinde ise müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasa dışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı sitelerin filtrelendiğini belirtti.

Abonelerin online işlem merkezinden, çağrı merkezi üzerinden, mobil uygulama ve SMS kanalı üzerinden profil tercihlerini yapabildiğine işaret eden Sayan, "Ayrıca kullanıcıların Güvenli İnternet Hizmeti'ne geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla 2500 numarası üzerinden GSM operatörlerinde Güvenli İnternet Hizmeti'ni tercih edebilmeleri 31 Ocak 2020'den itibaren sağlandı. Bugüne kadar 92 milyon abone, güvenli internet hizmetini tercih etti." diye konuştu.

Sayan, 9-10 Şubat'ta Güvenli İnternet Hizmeti günü etkinlikleri yapılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Güvenli İnternet Hizmeti altyapısı üzerinden servis sunumu gerçekleştiren İnternet Erişim Sağlayıcılar, bireysel ve kurumsal farklı teknoloji türlerinde hizmet alan yaklaşık 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yolu ile 'İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli!' içeriğinin gönderimini gerçekleştirerek, farkındalık çalışması yönünde Güvenli İnternet Günü'ne katkı sağlamış olacak."

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