A Milli Takım zirvede! İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda güncel puan durumu
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'a konuk olan A Milli Takımımız, rakibini Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından liderliğe yükseldi. İşte D Grubu'nda oluşan puan durumu...
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Barış Alper Yılmaz'ın golüyle zafere uzanan ay-yıldızlılar, bu galibiyetin ardından puanını 13'e çıkarıp grupta liderliğe yükseldi. 10 puanda kalan Hırvatistan ise 2. sırada yer aldı.
Gruptaki diğer maçta ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.