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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım zirvede! İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda güncel puan durumu - Futbol Haberleri

        A Milli Takım zirvede! İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda güncel puan durumu

        EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'a konuk olan A Milli Takımımız, rakibini Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçların ardından liderliğe yükseldi. İşte D Grubu'nda oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 23:42 Güncelleme: 12.10.2023 - 23:42
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        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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        Barış Alper Yılmaz'ın golüyle zafere uzanan ay-yıldızlılar, bu galibiyetin ardından puanını 13'e çıkarıp grupta liderliğe yükseldi. 10 puanda kalan Hırvatistan ise 2. sırada yer aldı.

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        Gruptaki diğer maçta ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

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        A Milli Takımımız, 15 Ekim Pazar günü konuk edeceği Letonya'yı mağlup etmesi halinde EURO 2024 biletini ebine koyacak.

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        D GRUBU PUAN DURUMU

        1- TÜRKİYE: 13

        2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)

        3- Ermenistan: 7

        4- Galler: 7 (1 maçı eksik)

        5- Letonya: 3

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