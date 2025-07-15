A101'de bu hafta klima, tekstil ve yaz ürünleri, beyaz eşya, teknolojik aletler dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda temel gıda ihtiyaçları gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101 17 Temmuz kataloğu...