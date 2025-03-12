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        Haberler Ekonomi Teknoloji AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuruyor - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuruyor

        Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı girişim, yeni kurulacak 6 yapay zeka fabrikasına, Almanya, Fransa, Polonya, Avusturya, Slovenya ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yapacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:20
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        Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), AB'de inovasyona katkı sağlamak üzere yapay zeka fabrikaları kurulacak 6 yeni yerin belirlendiğini açıkladı.

        Açıklamada, "Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Polonya ve Slovenya, yaklaşık 485 milyon avroluk ulusal ve AB yatırımıyla desteklenen yeni yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacak." ifadesi kullanıldı.

        Yapay zeka fabrikalarının, bu alandaki girişimler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere ayrıcalıklı erişim sunacağı kaydedilen açıklamada, fabrikaların yapay zeka alanında büyümeyi ve etkili ölçeklendirmeyi teşvik edeceği belirtildi.

        Açıklamada, Euro HPC'nin aralık ayında ilk yapay zeka fabrikaları için Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç olmak üzere 7 yer seçtiği ifade edilerek, ilave 6 yapay zeka fabrikasının gelecek yıl konuşlandırılmasının planlandığı, bunların Avrupa genelinde yapay zeka alanında birbirine bağlı bir ağı ortaya çıkaracağı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Avrupa Birliği
        #Yapay Zeka
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