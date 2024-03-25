AB'den Apple, Google ve META'ya soruşturma

Avrupa Birliği’nin rekabet düzenleyicileri, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Apple, Alphabet’in Google’ı ve Meta Platformlarına yönelik potansiyel ihlaller nedeniyle ilk soruşturmalarını açtı. AB yürütme organı, bu teknoloji devlerinin DMA altındaki yükümlülüklerine etkin bir şekilde uyum sağlamadığından şüphelendiğini belirtti. Bu, önemli AB teknoloji kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için yapılan bir adımdır.

Bu soruşturmalar, teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetini sınırlamayı ve dijital pazarlarda adil rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan DMA’nın uygulanmasında önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.