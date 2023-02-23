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Haberler Teknoloji Uygulama AB Komisyonu'ndan TikTok yasağı!
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Avrupa Birliği Komisyonu çalışanları TikTok kullanamayacak

ABD'nin ardından AB'de de TikTok uygulaması için yasaklamalar başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi.

AB Komisyonu'ndan TikTok yasağı!
HABERTURK.COM / AA

Dünyada giderek ünlenen sosyal medya uygulamasına ABD'nin ardından bir darbe de Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi.

Amerika Birleşik Devletlerinde uzun bir süredir Çin merkezli sosyal medya uygulaması için yasaklama kararları gündemde. ABD'de ulusal siber güvenlik endişesi sebebiyle birçok farklı eyalette kamu kuruluşu çalışanlarının telefonlarında TikTok kullanımının yasaklandığı belirtilmişti. Bu kararlar Avrupa Birliği'ne de sıçradı.

AB'DE DE SEBEP GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Birliğin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün Avrupa Birliği Komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi.

DİĞER AB KOMİSYONLARI DA YASAKLAYABİLİR

Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor. Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor.

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