ABD basını: Nükleer tesisler imha edilemedi

ABD ordusu, B-2 bombardıman uçaklarının katılımıyla, İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırı düzenlemişti.

Saldırılarda 14 sığınak delici bomba ile 30 adet Tomahawk seyir füzesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları sert ve isabetli olarak tanımlarken, ABD basını, İran'ın nükleer tesislerinin imha edilemediğini bildirdi.

CNN'in ABD Savunma İstihbarat Ajansına dayandırdığı haberine göre, nükleer tesislerdeki temel bileşenler imha edilemedi.

Verilen hasarın aylar içinde telafi edilebileceği ifade edilirken, İran'ın zenginleştirmiş olduğu uranyum ise zarar görmedi.

Nükleer tesislerde kullanılan santrifüjlerin de neredeyse hiç hasar almadığı bildirildi.

İlgili istihbaratın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kaleme alınan rapora dayandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade." dedi.

Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.

Öte yandan, New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntülerinde, Fordo tesisinin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri ortaya koyulmuştu.

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ABD'li bir üst düzey yetkili yaptığı açıklamada, ABD saldırısının Fordo nükleer tesisini yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktarmıştı.

Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkililerinin, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.