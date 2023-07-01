Naomi King Biden, dedesi Joe Biden ve ninesi Jill Biden ile birlikte 2016'da Sultanahmet'te Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etmişti.

2021'den bu yana Beyaz Saray'da yaşayan Naomi King Biden, bazı dış ülkelere bulunduğu resmi ziyarette dedesi Joe Biden'a eşlik etti.

O ziyaretlerin yapıldığı ülkelerden biri de Türkiye'ydi.