ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklama: Gazze'ye çok para gönderdik kimse teşekkür etmedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de yaşananlara ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldikten sonra Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Trump, "Gazze'ye çok fazla para gönderdik kimse bize teşekkür bile etmedi. Televizyonda gördüklerime göre çocuklar çok aç görünüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı diğer ülkelerin de adım atması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca "Netanyahu'ya farklı bir yol izlemelisin dedim" ifadelerini kullandı.

"PUTİN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin konuşan Trump, "Başkan Putin hayal kırıklığına uğrattı. Çok hayal kırıklığına uğradım. Ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım" dedi.

ABD Başkanı Trump, bir önceki açıklamasında da İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söylemişti.

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"İsrail Gazze'ye gıda girmesine izin vermek için daha fazlasını yapmalı mı?" doğrudan yanıtlamayan Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar yardımda bulunduğunu, ancak kimsenin bundan bahsetmediğini ve teşekkür etmediğini dile getirmişti.