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        Haberler Ekonomi Para ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak - Para Haberleri

        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak

        ABD Hazine Bakanlığı'nın, ekonomik anlamda verimsiz olduğu için artık 1 centlik madeni para basmayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:40
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        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
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        Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesi'ne bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını teyit etti.

        Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazine'nin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.

        Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 cent harcandığını ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine, 1 cent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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