ABD'de TikTok yasağı genişliyor

ABD Senatosu, federal çalışanların devlete ait cihazlarda Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'u kullanmasını yasaklayan tasarısıyı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarının yasalaşması için Başkan Joe Biden'a gitmeden önce Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.

ABD'li milletvekilleri, Pekin'in TikTok üzerinden Amerikalıların kişisel verilerini elde etme potansiyeli nedeniyle ABD ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğunda hemfikirler.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Biden yönetimindeki yetkililer, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin verecek, ancak Çin hükümetinin Amerikalı kullanıcıların kişisel verilerine erişmesini engelleyecek korumalara sahip bir kurumsal yapı oluşturmanın bir yolu olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

DAHA ÖNCE FBI DİREKTÖRÜ UYARIDA BULUNMUŞTU

FBI Direktörü Chris Wray, Çin'e ait TikTok'un ABD için ulusal güvenlik endişeleri oluşturduğunu söylemişti.

Wray, ABD'li milletvekillerine konuyla ilgili bir sunum yapmış ve Çin hükümetinin milyonlarca kullanıcı üzerinden veri toplama ve etki operasyonları için kullanabileceği öneri algoritmasına dikkat çekmişti.

EYALETLER DE YASAKLAMAYA BAŞLADI

Senato kararından önce, Kuzey Dakota ile Iowa eyaletleri, resmi kurumların cihazlarında TikTok uygulamasının kullanılmasının ulusal güvenlik endişesi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Daha önce de aralarında Alamaba, Utah ve Güney Dakota'nın da bulunduğu bir grup eyalette aynı karar alınmıştı.

Güney Dakota'nın söz konusu karara ilişkin açıklama yapan Vali Kristi Noem, "Güney Dakota, bizden nefret eden ulusların istihbarat toplama operasyonlarında yer almayacak" dedi ve "Çin Komünist Partisi, TikTok'ta topladığı bilgileri Amerikan halkını manipüle etmek için kullandığını ve platforma erişen cihazlardan veri topladığını" öne sürmüştü.

ABD'nin, Çinli teknoloji şirketlerine son zamanlarda ard arda getirdiği kısıtlamaların, bu şirketlerin Pekin'in silah geliştirmesine veya casusluk yapmasına yardımcı olabileceği endişesinden kaynaklı olduğu söyleniyor.