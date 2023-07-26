ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması

ABD'de Cumhuriyetçiler, Mark Zuckerberg’i "Kongreyi tahkirle" suçlamayı planlıyor ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i teknoloji şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sözde sansürüne ilişkin soruşturmada ilgili belgeleri kendilerine vermediği için "Kongreyi tahkir" ile suçlamayı planlıyor

​​​​​​​Mark Zuckerberg, rakibi milyarder Elon Musk ile birlikte son dönemin en çok konuşulan iki isminden bir tanesi haline gelmişti. Sahibi olduğu Meta'nın ünlü sosyal medya uygulaması Facebook'un eski popülaritesini kaybetmesi Zuckerberg'in rotayı başka yönlere çevirmesine sebep olmuştu. Twitter'a rakip olarak çıkarttığı Threads ile dünya çapında ses getirmeyi başaran Mark Zuckerberg şimdi ise hakkında açılan soruşturmayı kasıtlı olarak yavaşlatmak ve taleplere uymamakla suçlanıyor.

"RESMİ TALEPLERE KASITLI OLARAK UYMUYOR"

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Zuckerberg'in muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla komitenin başlattığı soruşturma kapsamında ilgili belgeleri kendilerine hala ulaştırmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Zuckerberg'in şubatta gönderilen resmi talebe "kasıtlı olarak uymadığını" belirten Jordan, komitenin perşembe günü Zuckerberg'i "Kongre'yi tahkir" ile suçlamak için bir oylama yapacağını aktardı.

Söz konusu adımın, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komiteden geçmesi bekleniyor. Buradan geçmesi durumunda, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda da oylama yapılması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i "itaatsizlikten" suçlu bulursa, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecek.

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50 BİN SAYFADAN FAZLA BELGE GÖNDERDİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta’nın Temsilciler Meclisi’ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.

Jordan, seçim kampanyasında "Big Tech" olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.