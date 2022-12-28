"Dışarıda olmak hâlâ tehlikeli bir durum" ifadesini kullanan Vali Hochul, Twitter'dan, bugün bölgedeki otoyolların yeniden açılacağının müjdesini verdi. Buffalo'nun da içinde olduğu Erie'de en az 27 can kaybına neden olan fırtınanın en son 1977'de yaşanan tipiden daha şiddetli olduğu vurgulandı.