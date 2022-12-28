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ABD'de kar fırtınası nedeniyle can kaybı 65'i geçti, Niagara kısmen dondu

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, yüz milyondan fazla insanın hayatını olumsuz etkileyerek ülkenin çoğu yerinde hava ve kara trafiğini felce uğrattı. Fırtına nedeniyle ABD genelinde can kaybı 65'e yükselirken dünyaca ünlü Niagara şelaleleri, kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran soğuk hava şartları yüzünden hava yolundaki aksamaların devam etmesi bekleniyor.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    Ülke içi hava yolu ulaşımında bugün 12 bin 134 uçuş ise gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Rötar yapan hava yolu firmalarının peronlarında on binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    Yetkililer, Kansas ve Kentucky eyaletlerinde, olumsuz hava koşulları yüzünden yaşanan trafik kazalarında 3'er kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ohio'da kaygan zemin nedeniyle yaşanan kazalarda 9, Missouride 1 kişinin öldüğü belirtildi.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    Arktik hava koşullarının en belirgin hissedildiği New York'un Erie ilçesinde ise can kayıpların çoğunun, ambulans gecikmesi, arabada donma ve soğuğa bağlı kalp kriziyle bağlantılı olduğu kaydedildi.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri de, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    Kutup soğukları nedeniyle Buffalo - Niagara Havalimanı da uçuşlara kapatıldı.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    New York Valisi Kathy Hochul, basın toplantısında, Buffalo kentinde, "Fırtına sırasında sürücülerce terk edilmiş çok sayıda aracın bulunduğu", kurtarma ekiplerinin evinde veya aracında mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bilgisini paylaştı.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    Buffalo Belediyesi yetkilileri, kurtarma çalışmalarında kullanılan bazı vasıtaların da mahsur kaldığı ve diğer çekici araçlarla kurtarıldığını açıkladı
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    "Dışarıda olmak hâlâ tehlikeli bir durum" ifadesini kullanan Vali Hochul, Twitter'dan, bugün bölgedeki otoyolların yeniden açılacağının müjdesini verdi. Buffalo'nun da içinde olduğu Erie'de en az 27 can kaybına neden olan fırtınanın en son 1977'de yaşanan tipiden daha şiddetli olduğu vurgulandı.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    "Nesilde bir kez görülebilecek" şiddette bir soğuk

    ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
  • ABD'deki ölümcül kar fırtınası can almaya devam ediyor! 65 ölü... - Dünyadan haberler

    Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti. Soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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