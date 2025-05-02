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        Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı | Dış Haberler

        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı

        ABD Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya 310 milyon dolarlık F-16 eğitim ve destek paketinin satışı yapılacak. Satışa ilişkin karar, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 23:38 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:50
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        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
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        ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya 310 milyon dolar değerinde F-16 eğitimi ve desteğinin satışını onayladı.

        Açıklamaya göre, satış kararı, Ukrayna Hükümetinin Ukrayna Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu F-16'lar için ekipman ve eğitim ve benzeri hizmet talebinde bulunmasının ardından gerçekleşti.

        310 milyon dolarlık satışın içinde personel eğitimi, F-16'ların modifikasyonu ve iyileştirilmesi gibi hizmetler yer alıyor.

        Açıklamada ayrıca, satışın politik yönden önemine de dikkat çekildi. Bu satış ile ortak ülkenin güvenliğinin iyileştirileceğinin ve ABD'nin ulusal güvenlik hedeflerinin destekleneceğinin altı çizildi.

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