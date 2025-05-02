Mihail Podolyak: Anlaşma ABD'den yeni silah sevkiyatını garanti ediyor

ABD ile Ukrayna arasında "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulması için anlaşma imzalandığına dair bilgi ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anlaşma metninin daha önce birkaç kez değiştiğini belirterek "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor." diye konuştu.​​​​​​​

Beyaz Saray, da "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik dün imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu ortaklığın ABD'nin Ukrayna için özgür, barışçıl ve egemen bir gelecek sağlamaya ekonomik olarak da katkı sunduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, anlaşmanın uzun vadeli yeniden yapılanma ve modernizasyon için ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceği kaydedildi.

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ANLAŞMANIN SAVAŞA OLASI ETKİLERİ

ABD ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın savaşa olası etkilerine dair Ukrayna tarafından bir açıklama geldi.